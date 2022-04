Mellem 18,5 og 22 millioner kroner – dyrere vel at mærke.

Det er den ekstraregning Aarhus Kommune minimum kan se frem til, når de skal betale for den nye Giber Ringvej i det sydlige Aarhus.

»Da vi fik et tilbud på Giber Ringvej, var priserne meget lave og gunstige. Når priserne stiger så voldsomt lige nu, rammer det sådan et projekt meget hårdt, fordi det er et stort projekt,« fortæller Carsten Thomsen, der er projektleder på Giber Ringvej.

Det er særligt asfalt og stål, der er ramt af prisstigninger.

De 18,5 til 22 millioner kroner er, hvad han lige nu forventer, projektet bliver dyrere – men det kan nå at stige endnu.

»Nu går vi meget spændte og venter på, når næste indekstal bliver offentliggjort. Hvis priserne bliver ved med at stige kraftigt, kommer vi til at skulle bruge endnu flere penge,« fortæller han.

Han regner dog med, at projektet endnu kan holde sig inden for den fastsatte budgetramme på 450 millioner kroner, hvis ekstraregningen ‘kun’ lyder på 22 millioner kroner.

Aarhus Kommune havde dog forventet, der ville være et overskud på projektet på 10-20 millioner kroner, som kunne bruges på noget andet – men sådan ser det ikke ud nu.

Hvad der skal ske, hvis det ikke lykkedes, kan Cartsen Thomsen dog ikke komme med et klart svar på.

»I sidste ende er det en politisk beslutning,« siger han.

Han fortæller, at det er svært at sætte et eksakt tal på, hvor meget priserne skal stige, før projektet overskrider budgetrammen.

»Det kan godt stige lidt mere, uden det får nogen væsentlige konsekvenser for projektet, men det er klart, vi har ikke set konsekvenserne af krigen endnu, så vi venter spændt på, hvad det får af betydning,« afslutter Carsten Thomsen.