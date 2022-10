Lyt til artiklen

I takt med, at priserne på dagligvarer eksploderer, gør butikstyverier det samme.

Det er især dyre varer som øksemørbrad og fine oste, folk stikker i tasken uden at betale.

Det skriver TV 2 Fyn.

De seneste tre måneder er der blevet begået 25 procent flere butikstyverier sammenlignet med sidste år, viser nye tal fra Rigspolitiet.

TV 2 Fyn har talt med brugsuddeler Jesper Hansen fra SuperBrugsen i Otterup, som fortæller, at der udover oksemørbrad og ost også forsvinder barbergrej.

Og så lader folk blot æskerne stå tømte tilbage.

Det gør Jesper Hansen frustreret og irriteret. Også hans medarbejdere.

»Vi har stolthed bag det hele. Så når der kommer nogle og spolerer det, bliver vi pisseirriterede,« siger han til TV 2 Fyn.

Forskningsprofessor i kriminologi Lars Højgaard Andersen har forsket i netop butikstyverier.

Og den forskning, han har foretaget, viser, at prisstigninger på fødevarer får nogle kunder til at begå tyveri.

Jesper Hansen og SuperBrugsen i Otterup har forsøgt at komme tyverierne til livs ved nu helt at fjerne de populære varer fra æskerne, så man er nødt til at få det udleveret ved kassen.