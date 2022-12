Lyt til artiklen

Det bliver dyrere at være gaskunde næste år.

»Prisen for at drive gasdistributionsnettet er stigende på grund af inflation og grøn omstilling, og da forbruget samtidig falder, må vi desværre hæve tarifferne for at dække omkostningerne.«

Sådan lyder det fra den administrerende direktør for den statslige gasdistributør Evida, Kim Søgård Bering Kristensen, i en meddelelse, som er delt på gasdistributørens hjemmeside, og som Avisen Danmark også har omtalt.

Af meddelelsen – der har overskriften: 'Ændringer for gaskunderne i det nye år' – fremgår det, at Evida i denne uge vil sende brev ud til de kunder, der berøres af ændringerne, som påvirker regninger, tariffer og betingelser for gaskunderne næste år.

Det skyldes, at Evida fra april 2023 hæver distributionstarifferne 'på grund af høj inflation og omkostninger til grøn omstilling', ligesom man har oplevet et 'markant faldende gasforbrug fra 2021 til 2022'.

Det fald forventer Evida også vil fortsætte den kommende tid.

I meddelelsen oplyser Evida helt konkret, at ændringerne for en gaskunde, som bruger gas til opvarmning og har et forbrug på 1.600 m3 om året, vil betyde en stigning på mellem 330 og 702 kroner om året inklusive moms.