Så kom vi for alvor i gang med årets julepriskrig på fødevarer.

I den forgangne weekend kunne Netto sælge Lurpak-smør til 7,95 kroner pakken – et prisfald på hele 71 procent – og det gav genlyd i landets medier, der skrev om 'smørkrig'. Spørgsmålet er så: Er det troværdigt?

Danskerne har nemlig været igennem et år med voldsomme prisstigninger i supermarkederne.

Selvsamme supermarkeder har forklaret igen og igen, at prisstigninger er bydende nødvendige, fordi de selv er ramt hårdt af stigende omkostninger.

Nu står supermarkederne så med slagtilbud på præcis de varer, der er eksploderet i pris.

»Man kan godt tolke det, som om det her er utroværdigt. For hvis man kan få det så billigt lige nu, hvorfor skal man så betale så høj en pris til hverdag,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Men julepriskrig er en tradition. Danskerne forventer det. Selvom mange kunder måske vil undre sig over, at normalprisen er så høj, når de ser de her tilbud, vil de fleste forbrugere nok bare glæde sig over at kunne få billigt smør.«

Hos Salling Group, der driver Netto, forklarer man slagtilbuddet således:

»Forklaringen er, at vi investerer i, at vi kan sænke prisen ned i et rigtig attraktivt niveau. Vi sætter penge til for hver pakke, vi sælger til den pris,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, pressechef i Salling Group:

»Det gør vi i håb om, at kunderne også vil lægge andre varer i kurven end smør.«

Og det markante tilbud er særdeles effektivt, vurderer Jacob Krogsgaard Nielsen.

»Vores fornemmelse er, at kunderne lige nu er drevet af tilbud, så de lavere priser falder på et tørt sted. Og der kommer flere tilbud i december, tør jeg godt sige.«

At Netto konkret sænkede prisen på Lurpak, havde et klart formål, vurderer Bruno Christensen:

»Netto fik kommunikeret som den første kæde i december, at de er stedet, hvor man skal handle ind til jul. Det er en klar strategi at være først med så markant et tilbud på en julevare som smør,« siger Bruno Christensen:

»Den her type tilbud er noget, der breder sig, som december skrider frem. Det er priskrig. Længere er den ikke. Og det er noget, alle kæder kommer til at deltage i.«