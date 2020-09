Stik imod alle eksperters forudsigelser har hus- og lejlighedspriserne sat kurs mod himlen trods coronanedlukning, massefyringer og hæmmende restriktioner.

Huspriserne fortsatte med at stige i juli efter et mindre dyk under nedlukningen i marts, og både hus- og lejlighedspriser er nu tilbage på rekordniveau.

»Man må bare sige, at udviklingen har overrasket mange økonomer. Der plejer at være en tæt sammenhæng mellem udviklingen på arbejdsmarkedet og boligmarkedet. Det har der ikke været under coronakrisen,« siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea, og tilføjer:

»Mange har brugt krisen til revurdere deres boligsituation og så købt ny bolig, og det har sammen med de meget lave renter presset priserne op.«

En gennemsnitlig husejer har alene siden slutningen af februar sat pæne 63.000 kroner ind på friværdikontoen, viser Nordeas beregninger.

Og ser man på det seneste år, er prisstigningerne endnu højere.

Huse er fra juli 2019 til juli i år steget med 4,2 procent, mens priserne på ejerlejligheder er steget solide 6,7 procent det seneste år, viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik.

Her er husene steget og faldet mest Prisudvikling fra august 2019 til august 2020 per kvadratmeter. Top-10 kommuner Vallensbæk: + 3.412 kroner (fra 24.530 kr til 27.942 kr.) Lyngby-Taarbæk: + 3.347 kr (fra 35.473 kr. til 38.820 kr.) Hørsholm: + 3.027 kr. (fra 30.277 kr. 33.304 kr.) Allerød: + 2.630 kr. (fra 23.313 kr. til 25.943 kr.) Dragør: + 2.463 kr. (fra 30.824 kr. til 33.286 kr.) Rudersdal: + 2.361 kr (fra 33.243 kr. til 35.604 kr.) København: + 2.130 kr. (fra 38.174 kr. til 40.304 kr.) Rødovre: + 1.965 kr. (fra 28.217 kr. 30.182 kr.) Gladsaxe: + 1.923 kr. (fra 31. 491 kr. til 33.414 kr.) Hvidovre: + 1.706 kr. (fra 27.853 kr. til 29.559 kr.) Bund-10 kommuner Morsø: - 1.259 kr. (fra 6.117 kr. til 4.859 kr.) Norddjurs: - 953 kr. (fra 7.695 kr. til 6.743 kr.) Middelfart: - 798 kr. (fra 11.559 kr. til 10.761 kr.) Frederikssund:- 727 kr. (fra 17.127 kr. til 16.400 kr.) Glostrup: - 635 kr. (fra 26.192 kr. 25.557 kr.) Hjørring: - 571 kr. (fra 8.5512 kr. til 7.980 kr.) Viborg: - 526 kr. (fra 11.137 kr. til 10.611 kr.) Lemvig: - 521 kr. (fra 6.086 kr. til 5.565 kr.) Ringsted: - 512 kr. (fra 13.781 kr. til 13.269 kr.) Sorø: - 380 kr. (fra 11.070 kr. til 19.689 kr.) Kilde: Boligsiden.dk for B.T.

De gennemsnitlige stigninger dækker dog over meget store regionale forskelle, viser tal, som Boligsiden.dk har trukket for B.T.

Det er især husejerne i hovedstadsområdet, der det seneste år har sovet sig til store gevinster.

Samtlige kommuner i top-10 ligger nemlig i hovedstadsområdet, og især husejerne i Vallensbæk Kommune kan lade champagnepropperne springe.

Her har en gennemsnitlig husejer med et hus på 140 kvadratmeter nemlig lagt hele 478.000 skattefri kroner oven i friværdien, mens en husejer i Københavns Kommune har stoppet knap 300.000 friværdi-kroner i pudevåret.

»Videnjobbene ligger i de store byer, og hovedstadsområdet er i den sammenhæng én stor by. Det tiltrækker folk med mellemlange og lange uddannelser, som har mulighed for at betale en høj pris for deres bolig, og så er renten fortsat meget lav. Det presser priserne op,« siger Lise Nytoft Bergmann.

De voldsomme prisstigninger giver gode muligheder for at udnytte friværdien, påpeger hun:

»Det kan eksempelvis være en god ide at lave et tillægslån til et nyt tag eller andre energirenoveringer af boligen, som både giver en besparelse på energiregningen og dermed tjener sig selv hjem og samtidig øger boligens værdi.«

Det kan også være en fordel af låne i huset til at betale dyrere gæld ud med, for eksempel hvis man har et boligbanklån, der har en noget højere rente end et realkreditlån.

Drømmer man om ny bil, kan det også være billigere at låne til den i huset, frem for at tage et billån i banken eller hos bilforhandleren.

Men man behøver ikke tære på friværdien for at udnytte prisstigningerne.

Sidder man i dag med et realkreditlån med afdrag, kan man nemlig også vælge at bruge den økonomiske polstring, som den øgede friværdien har givet, til at vælge et lån med afdragsfrihed i for eksempel 10 år.

»Så trækker man ikke penge ud af friværdien, men får flere penge mellem hænderne til hverdag. Det kan for eksempel være relevant for børnefamilier, der har haft nogle hårde økonomiske år, men som nu har muligheden for at få råd til lidt ekstra i hverdagen.«

Både Nationalbanken, regeringen og store banker som Nordea og Danske Bank forventer, at boligpriserne vil fortsætte med at stige næste år.

Træerne vokser dog ikke ind i bolig-himlen i alle dele af landet. I flere udkantskommuner er priserne faldet.

Værst ser det ud på Morsø, der det seneste år har måttet skære hele 176.000 kroner af værdien af et gennemsnitligt hus.

Den udviklingen bliver vanskelig at vende, siger Lise Nytoft Bergmann.

»Det er svært at holde på de unge mennesker i de her områder. Fraflytningen betyder, at efterspørgslen på boliger er faldende, og så følger priserne med ned.«