Britta Andersen husker tydeligt, da færgeoverfarten mellem Kiel og Langeland blev indstillet.

»Vi fik virkelig, virkelig en nedtur,« siger hun.

Da det toldfrie salg inden for EU ophørte, satte det et brat stop for den billige spiritus, der kunne købes på ruten mellem Danmark og Tyskland.

Så snart adgangen til alkohol til lukrative priser forsvandt, forsvandt de færgerejsende også, og turismen på Langeland lå pludselig brak. Det var i 1999.

»Så gik det støt og roligt tilbage,« fortæller Britta Andersen.

Godt 20 år senere er situationen vendt.

Turisterne er tilbage, kvadratmeterpriserne stiger, og husene bliver solgt hurtigere.

»Det har været nogle trælse år, men det er endelig begyndt at vende igen. Coronaepidemien fik vi virkelig skub i turismen igen, men i det hele taget er det gået fremad i de senere år,« siger Britta Andersen.

Britta Andersen er formand for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland. Hun er kendt på øen for at møde kunderne i det bageri, som hun indtil nytår har ejet i Humble.

Hun har boet på Langeland siden 1959, hvor den 63-årige nu er formand for Turist- og Erhvervsforeningen.

Britta Andersen fortæller, at 'der er en optimisme på Langeland', og at der kommer flere 'nye cafeer og spændende og anderledes butikker'.

Optimismen afspejler sig i antallet af turister. I 2017 var der i alt 495.941 overnatninger fra gæster på øen.

Tallet er siden steget hvert år til foreløbig 536.112 i 2020, viser tal fra VisitDenmark.

Bagenkop Havn ligger blot to kilometer fra det kommende udrejsecenter.

Salget af huse er også steget mærkbart. I 2017 blev blot 155 villaer og rækkehuse tinglyst og solgt på Langeland. I 2020 var tallet steget til 221, viser tal, som Boliga har trukket for B.T.

Kvadratmeterpriserne har også arbejdet sig stødt opad fra 5.626 kroner i 2017 til 6.390 i 2020, viser tallene fra Boliga. Det er en fremgang på 13 procent.

Også salgstiderne går i den rigtige retning. I 2017 lå husene i gennemsnit til salg i 304 dage, mens tallet siden er faldet til 289 dage i 2020.

»Vi havde forventet, at det stadig ville gå fremad,« siger Britta Andersen.

På Langeland er der aldrig langt til havet.

Men onsdag morgen blev hun ramt af den 'mavepuster', som integrationsminister Mattias Tesfaye selv kaldte nyheden.

Ministeren annoncerede at et udrejsecenter, der huser afviste og kriminelle udlændinge, nu skal ligge på Sydlangeland.

»Det er så drønærgerligt, det her,« siger Britta Andersen, der frygter et alvorligt tilbageskridt for øen efter 20 års kamp for fremgang.

Hvilken betydning tror du reelt, det vil få for turismen, hvis udrejsecentret kommer til at ligge på Langeland?

»Det er jo spørgsmålet. Lige nu er der en frygtelige masse presseomtale. Dem, der har kigget på hus her, skal nu vurdere, om de vil købe nu. Og turisterne vil måske også overveje det en ekstra gang, om de skal besøge Langeland eller et andet dejligt sted i landet,« siger hun.

I området omkring Gulstav syd for Holmegaard, hvor udrejsecentret skal ligge, går der vilde heste omkring.

For Britta Andersen gør det kun ondt værre, at udrejsecentret efter planen bliver placeret på Holmegaard.

»Det er et af de steder, hvor der kommer rigtig mange turister forbi,« siger hun og fortsætter:

»Langelandsfortet er nærmeste nabo og vores største turistattraktion. De vilde heste, som mange kører efter for at se, befinder sig ved Gulvstav omkring to kilometer syd fra Holmegaard, og Bagenkop, hvor der er mange feriehuse, ligger også lige ved siden af.«

»Udrejsecentret kommer til at ligge midt i et af de største turistaktiver, vi har,« konstaterer Britta Andersen.