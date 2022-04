»Der var 107 mennesker sidst. Så mange har der aldrig været før. Det endte med, der ikke var helt nok til alle.«

Sådan siger Ann-Karina Zarzycki, der hver mandag, onsdag, fredag og lørdag står klar til at tage imod de bornholmere, der ikke altid kan få pengene til at række.

For nogen er de stigende priser i supermarkedet måske ikke mere mærkbare, end at der står et lidt højere beløb på den lille skærm ved kassen, når dankortet skal svinges.

Da B.T. besøgte en folkeskole på Bornholm, var det tydeligt at se, at det langtfra er tilfældet for alle.

I Åvangskolens lokaler i Rønne, er der fyldt op til randen med kasserede varer fra over ti forskellige supermarkeder på øen. Og ude foran står der en lang kø med mennesker, der er kommet for at få glæde af det.

Initiativet hedder 'Stop Spild Lokalt Rønne' og har eksisteret siden 2017.

»Jeg har brugt det siden 2019, og man kan virkelig mærke, at der kommer flere og flere, efter priserne er steget så meget,« siger Trine Larsen, der bruger tilbuddet to-tre gange om ugen.

Konceptet er simpelt, men særligt.

På nogle af sedlerne står der 'kød'. Det betyder, at man må tage én ting fra skabet med kød.

Ved indgangen trækker man en lamineret lap papir fra en lille grøn spand. Nummeret repræsenterer det nummer man er i den kø, man har.

1, 2, 3, og 4 kommer ind først. Dernæst 5, 6, 7 og 8 og så fremdeles. Nogle af dem står der 'kød' på, og det betyder man må tage én ting fra skabet med kød.

»Nogen har angst eller andet psykisk sygdom, og nogle har for eksempel otte børn. De får lov til at komme en halv times tid før vi åbner for andre. Men ellers kommer folk klokken 15 i hverdagene og klokken 13 i weekenden,« siger Ann-Karina Zarzycki, der er leder på initiativet.