»Arrgh. Er det ikke liiiiige i overkanten?«

Sådan spurgte Mathias Krarup sig selv, da han i februar modtog et tilbud på 250.000 kroner fra en tømrer.

Kort forinden havde han sammen med sin kone langt om længe købt deres drømmehus i Karlslunde syd for København, og dér skulle de i første omgang havde lavet loft til kip.

Derfor tog Mathias fat i en tømrer, han havde fået anbefalet, og det var altså her, tilbuddet på en kvart million faldt.

Mathias Krarup, der har sparet omkring 80.000 kroner på en række opgaver i sit hjem. Foto: Byrd - Philip Flindt Vis mere Mathias Krarup, der har sparet omkring 80.000 kroner på en række opgaver i sit hjem. Foto: Byrd - Philip Flindt

Men noget undrede den 32-årige mand.

»Det var mere, end jeg havde regnet med, så jeg gik ind på 3byggetilbud.dk og skrev mine oplysninger ind for at få nogle tilbud. Lidt tid efter fik jeg så to tilbud,« fortæller Mathias Krarup.

Det ene lå tæt på den første tømrers pris, men så kiggede Mathias på det andet tilbud.

202.000 kroner stod der.

»Jeg tænkte: Nå, det må så være noget dårligt håndværk, men nej. Jeg tog imod tilbuddet, og det er blevet pisse flot. Så jeg sparede næsten 50.000 kroner på at søge et par tilbud ekstra,« siger han.

Men hvorfor er det så interessant?

Jo, for det har nok aldrig været vigtigere at afsøge markedet, når du har brug for en håndværker, end det er tilfældet nu, og det er der én særlig grund til:

Coronavirussen.

En cocktail af nedlukninger, mere tid derhjemme, udbetaling af feriepenge, energitilskuddet og udmeldingen om forhøjet håndværkerfradrag har nemlig skabt en enorm efterspørgsel på alle håndværkere

Alene i år har 3byggetilbud.dk oplevet en stigning i efterspørgslen på håndværkere på 37 procent i forhold til samme periode sidste år, og ser man på 2020 sammenlignet med 2019, steg priserne gennemsnitligt også med 28 procent.

Og så er der endnu en vigtig konsekvens for dig.

Travlheden gør nemlig, at håndværkertilbuddene varierer mere i pris, og det betyder, at du kan ende med at betale alt for meget, hvis du ikke afsøger markedet ordentligt.

»Prisforskellen har været et problem under hele coronaen. Sommetider er man helt oppe i en faktor 2, hvor en entreprenør eksempelvis skal have én million for at totalrenovere en lejlighed, mens en anden skal have to millioner for det samme,« fortæller Ole Vedsted-Jakobsen, der er ekspert i byggerådgivning og boligkøb hos Bolius.

De store prisforskelle er dog – på trods af ovenstående eksempel – især gældende, når man som privatforbruger skal have lavet dét, der vurderes som en 'lille opgave'.

»Vi ser, at mange håndværkere hellere tager en stor opgave, hvor deres medarbejdere er beskæftiget i uger eller måneder, hvorimod de små opgaver bliver prissat højere end normalt. Det er en ond cirkel,« fortæller Henrik Bisp, der er ekspert i arkitektur, byggeteknik og huseftersyn hos Bolius.

Det er noget, som Mathias Krarup kan skrive under på.

Efter at have sparet omkring 50.000 kroner på loft til kip-opgaven har den 32-årige familiefar indhentet flere tilbud, hver eneste gang han efterfølgende har skullet bruge en håndværker.

Og man må bare sige, at det har været en god, økonomisk beslutning.

For da han skulle have gravet sin trampolin ned i haven, lød de tre tilbud på 10.000, 15.000 og 25.000 kroner.

Så dér sparede Mathias 15.000 kroner, og da han skulle have lavet noget på sit nye badeværelse, var forskellen mellem billigste og dyreste tilbud 12.000 kroner.

Mathias Krarup, der har sparet omkring 80.000 kroner på håndværkeropgaver ved at indhente flere tilbud.

»Det har overrasket mig meget, at jeg har sparet omkring 80.000 på altid at tjekke flere håndværkere, og det tror jeg ikke, at alle får gjort. Der er en enorm variation i priserne, og de billigste løsninger har været meget tilfredsstillende,« siger Mathias.

Selv har han også talt med flere af de håndværkere, der har givet ham de dyreste tilbud, og her er oplevelsen også, at man meget nemt kan ryge i fælden.

»Det er klart min fornemmelse, at mange håndværkere har travlt, og så vil de ikke tage din lille opgave, men alligevel byder de på den med en alt for høj pris, som de gerne vil tage den til. Det er lidt synd, at det skal gå ud over kunderne, for der er nok mange, der siger ja tak, fordi de tror, at de får et ordentligt tilbud,« siger han og fortsætter:

»Man står i en svær situation, for ofte begynder håndværkerne også at retfærdiggøre deres pris ved at slynge om sig med fagtermer, som man ikke har den fjerneste idé om. Dér har jeg brugt min svigerfar, der er gammel tømrer, og det er min anbefaling til alle: Indhent flere tilbud og se, om I kan finde en, der har forstand på det og kan være med på sidelinjen.«