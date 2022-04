Det er er ikke kun danskernes rejselyst, der stiger og stiger efter nogle år med corona.

Det samme gør priserne på flybilletterne, her hvor et populært tidspunkt for en miniferie står for flydøren: påsken.

»Vi kan se, at danskerne søger hyppigere efter flybilletter i øjeblikket, fordi mange stadig har en opbygget rejselyst efter corona, og derfor er priserne også i den højere ende,« siger Per Christiansen, talsperson hos Momondo.

Nye tal fra rejsesøgemaskinen viser, at de mest søgte påskedestinationer er eksploderet i pris sammenlignet med de seneste år.

Strandene ved Malaga lokker. Foto: Álex Zea Vis mere Strandene ved Malaga lokker. Foto: Álex Zea

Eksempelvis er en tur til Paris i år 78,3 procent dyrere i år end i 2021, mens både Rom og Barcelona nærmest sprænger skalaen med mere end dobbelt så dyre billetpriser i forhold til sidste år. De er helt præcist 110 og 105 procent dyrere i år.

Og priserne er også meget højere end i 2020 og endda også før, der var noget der hed corona, i 2019.

De fem mest søgte destinationer hos Momondo – og prisstigningerne – er:

Paris (gennemsnitsprisen er 2.322 kroner):

78,3 procent dyrere end 2021.

27,7 procent dyrere end i 2020.

30,9 procent dyrere end i 2019. Malaga (gennemsnitsprisen er 3.377 kroner):

86,8 procent dyrere end 2021.

30,6 procent dyrere end i 2020.

45 procent dyrere end i 2019. London (gennemsnitsprisen er 1.237):

42,9 procent dyrere end 2021.

14,1 procent dyrere end i 2020.

1,8 procent dyrere end i 2019. Rom (gennemsnitsprisen er 2.496 kroner):

110,3 procent dyrere end 2021.

41,8 procent dyrere end i 2020.

20,2 procent dyrere end i 2019. Barcelona (gennemsnitsprisen er 2.452 kroner):

105,2 procent dyrere end 2021.

32,9 procent dyrere end i 2020.

35,7 procent dyrere end i 2019.

Men selvom priserne altså er braget i vejret, vil danskerne gerne ud og rejse alligevel.

Skal du ud og rejse i påsken?

Det kan man eksempelvis mærke hos rejseselskabet Spies, der på trods af, at man har øget kapaciteten med 25 procent siden 2019 alligevel kan melde, at alle påskerejser nærmest er væk allerede.

I år er der endda solgt flere rejser til Rom, Paris og Dubai end i 2019, altså året inden corona.

»Først og fremmest ser vi en kæmpe opsparet rejselyst blandt danskerne, som nu kan forløses. Derudover har selve charterrejseformen med den tryghed, sikkerhed og vejledning, der ligger i konceptet, fået en opblomstring,« vurderer Spies-kommunikationschef Sofie Folden Lund:

»Og det tredje, vi lige nu oplever, er, at på trods af den alvorlige situation i Ukraine, så insisterer danskerne på at fortsætte med at rejse ud i verden og tillade sig selv gode oplevelser.«

Colosseum og Rom er stadig populært. Foto: ELIO CASTORIA Vis mere Colosseum og Rom er stadig populært. Foto: ELIO CASTORIA

Selvom priserne altså er braget i vejret på mange destinationer, er der dog stadig billige flybilletter at finde.

»Lige nu kan man komme af sted i påsken for under 1.000 kroner til både Milano og Amsterdam,« siger Per Christiansen fra Momondo:

»Det er byer, der har virkelig mange spændende oplevelser at byde på, og som egner sig godt til et par dages ophold. Og så får man måske lidt mere for pengene, hvad angår hotel, restaurantbesøg og natteliv, end i de allermest populære storbyer.«

NB: Tallene fra Momondo er baseret på returrejser inden for perioden 8.-18. april fra alle danske lufthavne, på economy.