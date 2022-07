Lyt til artiklen

Priserne herhjemme er skyhøje. Det er der vist ikke længere nogen, der er i tvivl om.

Og især bilejere må grave dybt i lommerne for tiden, hvis de vil have hjulene på deres bil til at dreje rundt.

Men mens benzinpriserne stikker af hos os, har vores naboer i Tyskland formået at tøjle dem.

Endda i en sådan grad, at de styrtdykker og nu er tilbage på samme niveau som før krigen i Ukraine, skriver Jydske Vestkysten.

Der er altså en mindre formue at spare på benzin, hvis man kører over grænsen ved Flensborg og får fyldt tanken. Og dunkene.

På tankstationerne i Flensborg står prisen lige nu til 12,61 kroner for en liter superbenzin.

I Danmark er literprisen på samme benzin 16,99 kroner.

Og det er ikke kun i Flensborg, men i hele Tyskland, at priserne er faldet.

På den seneste uge er prisen på superbenzin faldet med 30 øre, og det er netop det fald, der nu betyder, at priserne er tilbage til nøjagtig samme pris som dagen før, krigen brød ud i Ukraine.

Men hvorfor er priserne i vores naboland så lave sammenlignet med vores?

Svaret er afgiftsnedsættelser.

Afgiftsnedsættelserne gælder dog kun i juni, juli og august.

Derfor er ekspert i brændstofpriser hos ADAC, Jürgen Albrecht, heller ikke i tvivl om, at priserne kommer til at stige igen.

»Kun ved første øjekast er der tale om, at situationen er mindre anspændt. Priserne er dramatisk høje, hvis man ser bort fra de nedsatte afgifter,« siger Jürgen Albrecht til DPA.

Prisen på diesel er i Flensborg lige nu 13,90 kroner, mens den i Danmark er 16,39 kroner.