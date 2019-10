Danskere skal ikke vente alt for længe med at slå til, hvis de overvejer at købe en elbil.

Det skyldes, at priserne på de mest populære elbiler risikerer at stige med hele 104.000 kroner, når kalenderen skifter fra 2019 til 2020.

Det viser beregninger, som Forenede Danske Motorejere (FDM) har foretaget på baggrund af tal fra bilimportørerne.

Prisstigningerne skyldes, at afgifterne på elbiler vil stige med 20 til 40 procent, når vi kommer til årsskiftet. Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

»En prisstigning på 18.000 kroner for en bil til ca. 500.000 kroner virker måske ikke voldsom – men signalværdien i at gøre klimavenlige biler dyrere er både stor og forkert,« siger forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru.

Helt konkret vil en Tesla Model 3 Performance fra årsskiftet stige med 18.142 kroner, mens købere af Tesla Model 3 i Long Range Dual Motor-udgave skal betale 4.524 kroner mere. En Tesla Model X Long Range stiger med hele 104.222 kroner, viser FDM's beregninger.

Danskerne kommer dog til at skulle grave endnu dybere i lommerne, hvis de vil have en elbil, når kalenderen siger 2021.

Her kommer afgifterne på elbiler ifølge FDM's beregninger til at stige med 40 til 65 procent.

Ilyas Dogru siger, at stigningerne i Danmark skyldes nye EU-regler.

»Nye EU-regler betyder, at bilproducenterne skal sænke gennemsnitsudledningen på de biler, de sælger i hele EU. Derfor er de nødt til at sælge nogle elbiler, og her vil de vælge de markeder, hvor det er nemmest at afsætte bilerne. Med endnu højere afgifter på elbiler bliver Danmark et langt mindre attraktivt land for bilproducenterne, end vi allerede er.«

Ved udgangen af september var der solgt 3.916 elbiler i Danmark.

Det svarer til 2,25 procent af det samlede bilsalg i landet.