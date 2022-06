Lyt til artiklen

»Det er helt vildt.«

Sådan lyder reaktionen fra direktøren for prissammenligningssiden Travelmarket.dk, når man ser på, hvad prisen på afbudsrejser er for tiden.

For på trods af inflation og høje priser på blandt andet benzin og gas er priserne på afbudsrejser i bund.

Også selvom den absolutte højsæson for rejser begynder den kommende weekend.

Det oplyser Travelmarket.dk i en pressemeddelelse.

Pristjekket viser følgende billige afbudsrejser i uge 26: Fredag den 24. juni - 8 dage i Alanya i Tyrkiet på 2-stjernet hotel - kr. 1.295,- Søndag den 26. juni - 8 dage i Side i Tyrkiet på 3-stjernet hotel - kr. 1.398,- Fredag den 24. juni - 8 dage på Marmaris i Grækenland på 3-stjernet hotel - kr. 1.645,-. Lørdag den 25. juni - 8 dage på Kreta i Grækenland på 2-stjernet hotel - kr. 1.698,- Søndag den 26. juni - 8 dage på Rhodos i Grækenland på 2-stjernet hotel - kr. 1.898,- Tirsdag den 28. juni - 8 dage på Kos i Grækenland på 2-stjernet hotel - kr. 1.999,- Mandag den 27. juni - 8 dage på Zakynthos i Grækenland på uspecificeret hotel - kr. 1.999,-. Søndag den 26. juni - 8 dage i Alanya i Tyrkiet på 3-stjernet hotel - kr. 1.998,- (All Inclusive) Fredag den 24. juni - 8 dage på Kos i Grækenland på 2-stjernet hotel - kr. 2.298,- (All Inclusive) Søndag den 26. juni - 8 dage i Sharm El Sheikh i Egypten på 3-stjernet hotel - kr. 2.995,- (All Inclusive) Kilde: Travelmarket.dk

Et pristjek foretaget den 23. juni, hvor man har set på rejser for den kommende weekend og ind i uge 26 – som er første uge i skolernes sommerferie – inklusive fly og hotel i otte dage, viser, at det fortsat er muligt at komme billigt afsted.

Det er særligt Grækenland og Tyrkiet, der er billige, da der er et meget stort udbud af rejser til de to lande, og den billigste rejse finder man til 1.295 kroner, oplyses det.

»Så billige afbudsrejser i skolernes sommerferie havde jeg ikke ventet, da vi lige har konstateret, at flybilletter er i et rekordhøjt niveau. Der er mange tilbud til under 2.000 kroner, og det er helt vildt, at man komme afsted sydpå i den absolutte højsæson for bare 1.295 kroner med fly og hotel i en uge,« siger Travelmarket.dks direktør Ole Stouby og tilføjer:

»Specielt når vi tænker på de stigende brændstofpriser og inflationen generelt. Det kunne tyde på, at der er en del ledige pladser, på trods af rekordhøj efterspørgsel.«