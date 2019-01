Ejer af Øens Murerfirma Jan Elving fremhæves som det gode eksempel af borgmestre på Københavns Rådhus, hvor Elving sammen med 27 andre ledere er udpeget til at rådgive borgmestrene om byens erhvervspolitik.

Men bag kulisserne har Jan Elving forbindelser til Hells Angels, der har holdt rockerfest i hans bygning på Amager.

Alligevel afviser Jan Elving at have relationer til rockerklubben.

Det prisvindende Øens Murerfirma er med sine over 200 ansatte et af de største i hovedstaden. I 2017 modtog Øens Murerfirma Københavns Kommunes Erhvervspris i kategorien 'miljø og socialt ansvar'.

Overborgmester Frank Jensen (S) sagde, at murerfirmaet fortjente stor anerkendelse, og fremhævede, at firmaet er et eksempel på, hvordan vækst, innovation og socialt ansvar kan følges ad.

Også den tidligere radikale beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev har fremhævet Jan Elvings firma som et godt eksempel.

»Øens Murerfirma, som jeg netop har besøgt i dag, er det lysende eksempel på, hvordan en dygtig håndværkervirksomhed er blevet en af Danmarks førende ved at blande akademikere og faglærte,« skrev hun i februar 2016 på sin politikerside på Facebook.

Øens Murerfirma har i perioden 2013-2017 tjent over 25 millioner kroner på opgaver fra Københavns Kommune.

Men Jan Elving formår ikke kun at begå sig i de eksklusive kredse blandt virksomhedsledere og borgmestre på rådhuset.

B.T. har undersøgt Jan Elvings forretninger med rockerklubben Hells Angels. Blandt andet har Jan Elving ladet Hells Angels holde fest i sin ejendom, da klubben i 2009 skulle holde sommerfest.

Jan Elving, direktør i Øens Murerfirma. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Jan Elving, direktør i Øens Murerfirma. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Bygningen ligger på Siljangade på Amager og er hele 1.228 kvadratmeter stor. Jan Elving købte den i november 2008, og da Elving stadig ejede bygningen i august 2009, inviterede Hells Angels og støttegruppen AK81 til en stor rockerfest på adressen.

Men allerede inden festen begyndte, mødte politiet op for at ransage Jan Elvings bygning. Her fandt betjente en skarpladt ni mm-pistol og omkring 150 gram kokain.

Den store mængde kokain var gemt i to strømper og var fordelt på mindre 'portionsanretninger' i små poser på et-to gram, oplyste Københavns Politi dengang til B.T. Ingen blev sigtet for at være ejermand til kokainen og pistolen.

Det var beboere i Siljangade, der ringede til ordensmagten, fordi de var utrygge ved opbuddet af rockere. Da der opstod dårlig stemning og tumult ved ransagningen, blev en mand anholdt.

Politiet fandt en skarpladt pistol ved en rockerfest i Jan Elvings ejendom i august 2009. Foto: Teitur Jonasson Vis mere Politiet fandt en skarpladt pistol ved en rockerfest i Jan Elvings ejendom i august 2009. Foto: Teitur Jonasson

Jan Elving afviser at have relationer til Hells Angels. Han forklarer, at rockerklubbens fest på Siljangade var en løsning for at flytte festen fra et andet kvarter på Amager, nærmere bestemt Lindgreens Allé, hvor Hells Angels i 2009 havde deres Amager-hovedkvarter.

I nærheden af hovedkvarteret udlejer Jan Elving ejendomme til modevirksomheder, og flere lejere følte sig utrygge ved rockernaboen, forklarer han.

'I 2008 eller 2009 havde Hells Angels planlagt at afholde deres sommerfest samtidig med Copenhagen Fashion Week. Dette var naturligvis uforeneligt med vores lejere, hvorfor vi fandt en løsning, hvor deres sommerfest blev flyttet til Siljangade,' skriver Jan Elving i et svar.

Hells Angels' talsmand siger, at klubben '‘ikke er interesseret i at svare på spørgsmål' om sagen.

Murerfirmaets møgsager Kartelsagen I 2014 måtte firmaet betale en bøde på 900.000 kroner for sin rolle i det storkøbenhavnske byggekartel. Murerfirmaet var et ud af 28 storkøbenhavnske entreprenørfirmaer, der fik store bøder for at have koordineret tilbud og priser i byggeprojekter. Helt konkret udvekslede murerfirmaet tilbudspriser med en konkurrent. »Vi er blevet klar over, at det er ulovligt, det, vi har gjort. Det er vi enormt kede af. Vi har betragtet os som en pæn, ordentlig og socialt ansvarlig virksomhed, og det gør vi stadig,« udtalte indehaver Jan Elving til Licitationen.dk. Foto: Sophia Juliane Lydolph Ulovlige kontrakter I januar 2018 kunne B.T. afdække, at Københavns Kommune har givet løntilskud til 29 medarbejdere fra Øens Murerfirma for mere end en million kroner, på trods af at kommunen ikke sikrede sig de lovpligtige underskrifter fra firmaets medarbejderrepræsentant. Underskriften skal sikre, at en virksomhed ikke udskifter de fastansatte med billig arbejdskraft i form af løntilskudsansættelser. Men i stedet lod Øens Murerfirma i strid med loven enten en ledelsesrepræsentant skrive under på vegne af medarbejderne, eller også manglede underskrifterne helt.

Ud over at lade rockerne feste i sin bygning har Elving indgået ejendomshandler med Hells Angels. Ejendommen på Siljangade solgte han i marts 2011 til en forening, der sidenhen har huset Hells Angels' klubhus. Bygningen blev omdannet til en topsikret rockerborg med tilmurede vinduer og jernport.

Hells Angels' topsikrede rockerborg på Siljangade. Vinduer er muret til, og der er opført jernport og pullerter. Foto: B.T. Vis mere Hells Angels' topsikrede rockerborg på Siljangade. Vinduer er muret til, og der er opført jernport og pullerter. Foto: B.T.

Til gengæld købte Jan Elving rockerklubbens daværende hovedkvarter på Amager på Lindgreens Allé 14. Elving ejede i forvejen nabobygningen til klubhuset, hvor han lejer ud til mode- og tøjfirmaer.

'Af hensyn til vores lejere og udviklingen af hele kvarteret søgte vi at finde en mere varig løsning, og efter flere års forhandlinger lykkedes det at flytte Hells Angels' Amager-hovedkvarter fra Lindgreens Allé til Siljangade,' oplyser Jan Elving i et skriftligt svar.

Ransagning af Hells Angels' rockerborg på Lindgreens Allé i 2009. To år senere køber Jan Elving bygningen. På billedet bliver en anholdt ført ind i en politibil. Foto: Andreas Hagemann Bro Vis mere Ransagning af Hells Angels' rockerborg på Lindgreens Allé i 2009. To år senere køber Jan Elving bygningen. På billedet bliver en anholdt ført ind i en politibil. Foto: Andreas Hagemann Bro

Frank Jensen har ikke ønsket at kommentere sagen, fordi han er på ferie indtil mandag.