Frederiksberg Centret, som er kåret til Danmarks bedste shoppingcenter, får på puklen for at bringe en reklame med en alt for tynd model.

»WOW, tænkte jeg, da jeg åbnede magasinet. Det er jo så forkert. På alle tænkelige måder.«

Ordene kommer fra 35-årige Sarah Dubord og er en reaktion på en reklame, hun fandt i den seneste udgave af Frederiksberg Centrets shoppingmagasin, FRB.C efterårsmagasin 2018.

Et magasin, der bliver husstandsomdelt til tusindvis af familier og borgere i og omkring Frederiksberg ved København.

Vis dette opslag på Instagram Nyt FRB.C Magasin ude nu Vi har fyldt siderne med de lækreste modefund i fine farver og lune materialer, der gør at du glæder dig lidt mere til den kolde tid vi går i møde Mød også nogle af de ildsjæle der står bag et par af de cooleste brands i FRB.C Shopping, og lad dig inspirere af indbydende indretning og byens bedste beauty-tips Hent magasinet gratis i @frbcshopping eller læs det online gennem linket Et opslag delt af FRB.C • Frederiksberg Centret (@frbcshopping) den 6. Sep, 2018 kl. 1.26 PDT

Selv bor hun, hendes mand og lille datter i Vanløse vest for København og modtager magasinet med tilbud på alt fra lækre kjoler til smarte sokker.

Og lige netop en reklame for sokker - på side 4 i magasinet - var årsag til, at hårene strittede på Sarah Dubord

»Er det en reklame, der skal advare mod anoreksi eller dårlig ernæring? Nej, det er en reklame for sokker med en ung pige, der er alt, alt for tynd. Jeg synes, det er fint, at modeller er tynde. Men ikke Unicef-tynde. Man får lyst til at sende penge til hende. Hun ser virkelig ikke sund ud,« siger Sarah Dubord. til B.T.

Debatten om brugen af alt for tynde modeller er vigtig, påpeger Sarah Dubord.

Cover kom i stormvejr

Kritikken af Frederiksberg Centret minder - til dels - om den kritik, modemagasinet Cover modtog i 2015, da de bragte en billedeserie med en meget tynd, dansk model fra Scoop Models.

Anoreksi og bulimi er tilsyneladende kvindeidealet 2015 - ifølge Cover. Skrækkeligt. Kan man sanktionere dem? #dkpol pic.twitter.com/0okOalXJ23 — Camilla Schwalbe (@CamillaSchwalbe) 19. februar 2015

Kritikken, som dengang genantændte den tilbagevendende debat om ultratynde modeller som uheldige forbilleder for unge kvinder, sendte Modebranchens Etiske Charter - som er skabt for at sikre aktuel information om spiseforstyrrelser og om de skønheds- og kropsidealer, som modebranchen er med til at skabe - ind i en ny fase.

Magasiner, butikker, modelbureauer og andre interessenter i den danske modebranche kunne nu aktivt tilslutte sig og skrive under på charteret, så alle offentligt kunne se, hvem der støttede op om retningslinjerne.

Frederiksberg Centret fremgår ikke på listen over butikker/institutioner, der har skrevet under på det etiske charter.

»De skaber forkert kropsideal«

Ifølge Henrik K. Christensen, der er kommunikationschef i LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - kan Frederiksberg Centret - ved at bruge billeder af meget tynde piger - være med til at puste til unge menneskers lave selvværd og potentielt skabe flere mennesker med spiseforstyrrelser eller selvskade:

»Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi stadig ser sådanne billeder i reklamerne. Vi møder i vores rådgivninger hver dag unge mennesker, som er frustrerede over, at de ikke ligner kvinderne i bladene. Det er vigtigt, at alle shoppingcentre, ugeblade, bloggere, medier osv, er sit ansvar bevidst,« siger Henrik K. Christensen og fortsætter:

»Et shoppingcenter som Frederiksberg Centret bliver besøgt af hele familien, og hvordan de påvirker såvel børn, unge som forældre. Når de viser billeder af ekstremt tynde modeller, er de med til at skabe et kropsideal, som er langt fra den krop, de fleste mennesker med et sundt forhold til mad og motion har.«

Sarah Dubord er enig:

»Jeg synes, FRB Centret sender et helt forkert billede, som på ingen måde er sundt for nogen. Gad vide hvad 15-årige piger tænker, når de åbner magasinet og ser, at det er sådan, man skal se ud. Jeg er glad for, at min datter kun er 10 måneder gammel,« siger hun, men understreger samtidig, at man ved at tage debatten om for tynde modeller skal passe på ikke at diskriminere tynde mennesker.

»Der er intet galt i at være tynd. Men det her er 'next level'-tynd. Det repræsenterer et forkert og usundt stadie af at være tynd,« siger 35-årige Sarah Dubord

Har de ret i kritikken? Er modellen for tynd?

B.T. har anmodet Frederiksberg Centret om et telefoninterview, men dette har de ikke ønsket at deltage i. B.T. har siden stillet en række spørgsmål til Frederiksberg Centret over mail, og her svarer marketing manager Vibeke Qvist sporadisk på spørgsmålene.

Overordnet siger hun, at fotoet, der er valgt til reklamen for sokker på side 4, er fra modevirksomheden FENDI og dermed ikke har noget med Frederiksberg Centret at gøre.

»Det bruges udelukkende til at vise tendensen på moden«, skriver Vibeke Qvist.

B.T. påpeger herefter, at det vel netop har noget med Frederiksberg Centret at gøre, da det er dem, der beslutter hvilke billeder - og dermed også hvilke modeller - der skal i magasinet. Hertil svarer Vibeke Qvist:

»De modeller, vi selv booker og styler og fotograferer, er der stor bevidsthed omkring, det er både alder, udtryk og deres ”fylde”. At vi så viser de store brandhuses egne fotos, det er et valg, hvor vi viser stilen – og det er stilen, som er i fokus.«

Det rejser en række nye spørgsmål, som B.T. stiller i den efterfølgende mail:

Selvom FRB Centret ikke har taget billedet, men bare bruger det, har I vel stadigvæk et ansvar? Eller hvad?



Det er jo jeres valg og dermed jeres blåstempling af det udtryk, som modellen/denne kropstype udtrykker?

Ville I have valgt at bruge modellen, som Fendi har brugt?



Falder hun - i jeres optik - inden for rammerne af et kropsideal, som I mener, er det rigtige og det, som I vil præsentere jeres kunder for?

Hertil svarer Vibeke Qvist:

»Vi kan lide mangfoldighed, og vi havde nok bedt den omtalte model om at få trænet benene. God weekend.«