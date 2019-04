Prinsesse Marie ser frem til at flytte til Frankrig, så hendes børn kan lære den franske kultur og det franske sprog.

Prinsesse Marie havde ikke troet, at hun nogensinde ville vende tilbage til sit hjemland, Frankrig.

Det fortæller hun ifølge mediet Royal Central til det franske magasin Point de Vue.

Men selv om hun ikke havde drømt om at vende tilbage, så bliver det alligevel virkelighed, når hun til sommer rykker teltpælene op og sammen med prins Joachim og deres fælles børn, prinsesse Athena og prins Henrik, flytter fra Danmark til Frankrig.

Til det franske magasin fortæller prinsesse Marie, at hun ser det som en god udfordring for sine børn.

»Mine børn ser ikke min familie særligt meget, og de kender ikke deres franske kultur særligt godt. Jeg taler selvfølgelig til dem på fransk, men jeg synes ikke, at deres franske er godt nok.«

»Flytningen vil være en vigtig ny fase i deres liv, og det er jeg meget glad for. Det er samtidig en fantastisk mulighed for min mand, som vil opleve en ny levemåde, og for hans militærkarriere,« siger prinsesse Marie.

Familien flytter til Frankrig, da prins Joachim er blevet optaget på den højst rangerede lederuddannelse i det franske militær.

Prins Joachim har tidligere boet i Frankrig mellem 1982 og 1983, da han som teenager gik på kostskolen École des Roches i Normandiet sammen med sin bror, kronprins Frederik.

Prinsesse Marie er opvokset i Paris, men tog sin studentereksamen i Schweiz. Hun har senere studeret internationale erhvervsforhold og økonomi på universiteter i Schweiz og USA.

Prinsesse Marie fortæller, at niårige prins Henrik og syvårige prinsesse Athena skal gå på en flersproget international skole, hvor de i klasserne vil tale fransk.

Hun er meget opmærksom på, at børnene får en glidende overgang, så de ikke får et kulturchok.

»Denne skole er et godt kompromis, fordi de vil være sammen med børn fra hele verden. Jeg har altid haft en international uddannelse, og jeg synes det er fantastisk. Det er en gave at give til dine børn. Det hjælper til at udvide deres sind,« siger hun.

Selv om prinsesse Marie forklarer, at familien vil have første prioritet, når de flytter til Frankrig, så har hun tænkt sig at fortsætte med sit velgørenhedsarbejde på samme niveau som i Danmark.

Hun håber at kunne bygge bro mellem hendes velgørende arbejde og protektioner i Danmark og Frankrig.

»Jeg er også meget involveret i kampen mod madspild, og jeg håber, at jeg kan fortsætte dette arbejde med hjælp fra ambassaden. I min tid i Frankrig vil jeg fortsætte med det, som jeg altid har gjort,« siger hun.

/ritzau/