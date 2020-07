Prins Joachim er blevet indlagt med en blodprop i hjernen. Han blev opereret fredag aften i Frankrig.

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

'Hans Kongelige Højhed Prins Joachim blev sent i aftes indlagt på Universitetshospitalet i Toulouse, Frankrig'.

'Prinsen blev umiddelbart herefter opereret for en blodprop i hjernen og operationen var vellykket. Hans Kongelige Højheds tilstand er i dag stabil', skriver Kongehuset.

Det lyder videre i pressemeddelelsen:

'Kongehuset har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger, men det er Hendes Majestæt Dronningens ønske, at familien får ro fra offentligheden under indlæggelsen'.

'Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie er hos sin mand'.

Det er blot få dage siden, at prins Joachims familie fejrede prins Felix, som fyldte 18 år 22. juli.

FAKTA: Blodpropper i hjernen Blodprop eller hjerneblødning vil ofte starte med pludselige symptomer på grund af akut blodmangel i den del af hjernen, som forsynes fra et blodkar. Det giver ofte ændret: syn

tale

følesans eller

evne til at bevæge sig

Sådan bliver du undersøgt

Som patient tilbydes du enten ambulant undersøgelse, som varer 1/2 eller 1 dag eller indlæggelse i et til flere døgn. Patienten bliver undersøg ved en samtale og en såkaldt neurologisk undersøgelse.



Kilde: Aarhus Universitetshospital/auh.dk

Fejringen skete på slottet Cayx i Frankrig.

Flere fra den kongelige familie var med til festen - udover prins Joachim var også hans stedmor, prinsesse Marie samt hans mor, grevinde Alexandra.

Den 51-årige prins Joachim flyttede sidste år til Frankrig. Her begyndte han en uddannelse i det franske militær ved militærakademiet Ecolé Militaire - som første dansker nogensinde.

Uddannelsen er den højest rangerede lederuddannelse i det franske militær.

Men den globale coronapandemi betød tilbage i marts, at familien pludselig måtte rejse retur til Danmark for at få testet parrets søn, prins Henrik, der have problemer med at trække vejret.

Den 10. juni blev det oplyst af Forsvarsministeriet, at prins Joachim bliver ny forsvarsattaché i Paris fra 1. september.

