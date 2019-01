Centerleder blåstempler den uddannelse, som prins Joachim er optaget på. Vigtigt med franske forbindelser.

Det er ikke en hvilken som helst militær uddannelse, som prins Joachim påbegynder ved École Militaire i Paris til september.

Det fastslår Henrik Ø. Breitenbauch, der er leder af Center for Militære Studier ved Københavns Universitet.

- Der er ingen tvivl om, at det er et fornemt forløb, han skal igennem.

- Det er en forberedende uddannelse på vejen mod at blive general, og den bygger på stærke, franske militærtraditioner.

- Og så tror jeg da, at det kan være sundt for en prins at komme ud blandt andre militæruddannede, der interesserer sig mere for det faglige end for, om man tilfældigvis er kongelig, siger seniorforskeren.

Han peger på, at prinsen foruden det militærfaglige vil få andre ting med hjem i bagagen, når uddannelsesforløbet er afsluttet til næste sommer.

- Man skal ikke undervurdere vigtigheden af, at han vil få et netværk blandt højtstående, franske militærfolk og blandt kommende franske beslutningstagere.

- Vi har brug for en stærkere forbindelse til Frankrig i en turbulent tid, hvor vi blandt andet oplever ustabile forhold både i Europa og især i Afrika.

- Og i den forbindelse spiller personlige forbindelser og det faktum, at han taler fransk, ikke nogen uvæsentlig rolle, siger Henrik Ø. Breitenbauch.

/ritzau/