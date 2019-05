Prins Henriks samlinger består af mere end 6000 genstande. Til august kommer dele af samlingen på auktion.

Gennem prins Henriks 83 år lange liv har prinsen samlet orientalske jader og afrikanske masker og skulpturer.

Væsentlige dele af den samling kommer nu på auktion.

Det sker i forbindelse med boopgørelsen efter prinsens død, skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Salget af samlingerne sker i overensstemmelse med prinsens testamente.

Familien har forud for auktionen udvalgt dele af samlingen, som de ønsker at beholde, skriver kongehuset.

Det er desuden besluttet at bevare dele af samlingen af jader og afrikanske værker på Château de Cayx i Frankrig, der ejes af dronning Magrethe.

Prins Henrik var i mange år en passioneret samler, og hans samlinger består i dag af mere end 6000 genstande.

Prinsen var særligt interesseret i at samle på jader og afrikanske værker. Det skyldes formentlig, at han som dreng boede i Fransk Indokina med sin familie.

Interessen for afrikanske masker og skulpturer blev også vakt tidligt i livet, da prinsen i forbindelse med sine studier blev introduceret til afrikanske værker.

Samlingerne sættes på auktion i begyndelse af august gennem Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Dele af samlingerne har været udstillet flere gange. Senest i 2017 åbnede Museet på Koldinghus udstillingen "Himmelsten", hvor besøgende kunne opleve prins Henriks orientalske jader.

Dengang glædede prinsen sig over at kunne vise sin samling til et publikum.

- Samlingen er blevet til igennem mange år, og jeg ser frem til at se den i nye rammer på Museet på Koldinghus, sagde prins Henrik til TV Syd i 2017.

- Ikke bare er der mange minder og gode oplevelser knyttet til hver enkelt genstand, men jeg er også dybt fascineret af materialets historiske symbolværdi.

En del af provenuet vil gå til de to kongelige fonde, Kronprinsparrets Fond samt Nikolai og Felix Fonden.

