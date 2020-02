En stor samling vinylplader var blot et af over 400 hammerslag, der søndag faldt over prinsens ejendele.

Onlinehammeren lød søndag over 400 gange, da auktionshuset Bruun Rasmussen for tredje og sidste gang solgte ud af en samling af den afdøde prins Henriks ejendele.

At der denne gang var tale om en onlineauktion, gjorde tilsyneladende ikke interessen mindre blandt køberne.

- Det er gået rigtig godt, og vi har solgt næsten det hele. Vi har kun ti usolgte numre, hvilket er meget usædvanligt, siger vurderingssagkyndig hos Bruun Rasmussen Alexandra Nilsson om auktionen.

Prinsens ejendele er blevet solgt i tre etaper ved auktionshuset. Ved den seneste auktion i december blev en jade- og maskesamling udsolgt på en auktion i Bredgade i København.

Søndag havde den største opmærksomhed samlet sig om prinsens samling af vinylplader.

Samlingen, der bestod af flere end 900 primært klassiske plader, var vurderet til mellem 5000 og 10.000 kroner.

Og den store interesse for samlingen kunne også mærkes på søndagens onlineauktion, hvor der blev lagt hele 56 bud.

- Vi har været meget spændte på pladesamlingen. Og interessen har været overvældende, og den gik også for 46.000 kroner, siger Alexandra Nilsson.

Generelt var køberne ikke blege for at byde over vurderingsprisen på søndagens auktion.

- Samlet set er numrene blevet solgt 50 procent over vurderingen, og det er vi godt tilfredse med, siger Alexandra Nilsson og tilføjer, at prinsens samling af asiatisk kunsthåndværk også var en populær vare for køberne.

- Det dyreste nummer blev to kinesiske plaketter af jade, der gik for 65.000 kroner, siger hun.

Den kinesiske afdeling af auktionen bestod fortrinsvis af jadegenstande, men bød også på flere buddhistiske figurer, som også vakte stor interesse hos køberne.

Ifølge Alexandra Nilsson vil langt de fleste af prinsens tidligere ejendele blive på dansk jord.

- Det har primært været danske købere, og ligesom ved de seneste auktioner er det almindelige danskere, som vil have noget, som prins Henrik har ejet.

- Så vi har fået nogle nye kunder i huset, som måske ikke normalt køber på auktion, siger hun.

/ritzau/