Prins Henrik fik vejrtrækningsproblemer i Paris, og familien valgte at tage til Danmark for at få behandling.

Prins Joachim og prinsesse Marie søn, prins Henrik, er blevet undersøgt på Rigshospitalet for vejrtrækningsproblemer forbundet med astmatisk bronkitis.

Prins Henrik blev desuden undersøgt for coronavirus. Testen var negativ, oplyser Kongehuset.

Rigshospitalet har gennem flere år fulgt prins Henriks tilstand, og parret valgte derfor at søge hjælp på Rigshospitalet, da drengen fik vejrtrækningsproblemer.

Parret og deres to børn bor til daglig i Paris. Hele familien opholder sig nu på Amalienborg.

/ritzau/