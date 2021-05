Coronaregler forhindrer prins Joachim og hans familie i Paris i at deltage ved nevøens konfirmation 15. maj.

Konfirmationen af prins Christian bliver på grund af coronasituationen uden gæster fra udlandet.

Det betyder blandt andet, at prins Joachim, prinsesse Marie og deres børn, der alle er bosat i Paris, ikke deltager i konfirmationen 15. maj.

Det oplyser Lene Balleby, kommunikationschef i kongehuset.

- Det betyder desværre, at den nærmeste familie fra Frankrig, Storbritannien og Australien ikke vil være til stede på dagen. Således har prins Joachim og prinsesse Marie og deres børn måtte melde afbud på grund af gældende karantæneretningslinjer.

- Det samme gælder for John og Susan Donaldson i London. Med hensyn til familien i Australien er det ikke muligt for dem at deltage på grund af udrejserestriktioner, siger Lene Balleby i et skriftligt citat.

Prins Christian, som er kronprins Frederik og kronprinsesse Marys ældste, bliver konfirmeret i Fredensborg Slotskirke 15. maj.

Ved den efterfølgende private fejring vil der kun være 25 gæster. Det skyldes også coronaretningslinjer.

/ritzau/