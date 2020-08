Årets Laks er blevet uddelt siden 2003 og går i år til LGBT Asylum, der rådgiver og hjælper LGBT-flygtninge.

Copenhagen Pride er en smule anderledes år på grund af coronakrisen, men det stopper ikke LGBT+ Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, i at uddele prisen Årets Laks.

I år går den til LGBT Asylum, der er en organisation, der støtter og rådgiver flygtninge med LGBT-baggrund. Det oplyser LGBT+ Danmark i en pressemeddelelse.

Her kalder LGBT+ Danmark LGBT-flygtninge for en af de mest oversete grupper i samfundet.

- Det danske asylsystem er langt fra LGBT+-kompetent, men LGBT Asylums frivillige er altid klar til at hjælpe LGBT+-asylansøgerne med rådgivning og hjælp til at køre deres sag.

- Samtidig skaber LGBT Asylum et særligt rum for sociale aktiviteter og skabelse af netværk langt væk fra den utrygge hverdag på Danmarks asylcentre, lyder det i begrundelsen for, hvorfor LGBT Asylum har vundet årets pris.

- LGBT Asylum bidrager med uvurderlig hjælp til at klare den proces, det er at være særlig udsat asylansøger, og det er grunden til, at LGBT+ Danmark i dag hædrer LGBT Asylum med Årets Laks.

Susanne Branner Jespersen er sekretariatschef i LGBT+ Danmark. Hun kalder organisationen for vigtig, fordi nogle LGBT-flygtninge risikerer at blive forfulgt fængslet og i værste fald dræbt, hvis de bliver udvist.

- Organisationen laver opsøgende arbejde på asylcentrene. De tilbyder et socialt netværk, hvor man mødes, og de inviterer på lørdagsmøder en gang om måneden og støtter dem.

Årets Laks er blevet uddelt hvert år siden 2003 ved den årlige Pride i København. Prisen går til en person eller organisation, som arbejder for at støtte seksuelle minoriteters rettigheder.

Af tidligere vindere kan nævnes den norske ungdomsserie SKAM og forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). I 2019 modtog forfatteren Leonora Christina Skov Årets Laks.

Prisuddelingen foregår på Rådhuspladsen i København tirsdag aften klokken 20.30. Den livestreames i år ligesom flere andre begivenheder. Det sker på grund af coronakrisen.

Der er dog stadig aktiviteter hele ugen hos Copenhagen Pride. Priden startede mandag og slutter søndag.

/ritzau/