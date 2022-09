Lyt til artiklen

Som alle andre spisesteder er Riva Bistro & Bar på Rungsted Havn hårdt ramt af stigende madpriser og elregninger

Alligevel har restauranten besluttet at sænke priserne på mad med op til 30 procent, skriver TV2 Lorry.

Restaurantens indehaver, Philip Lundsgaard, fortæller, at det er et desperat forsøg på at få kunder i en tid, hvor folk skal spare på pengene pågrund af den tårnhøje inflation.

»Det er jo torskedumt, men hvordan skal jeg ellers tjene penge?« siger han til TV2 Lorry.

Et af spisetederne på Rungsted Havn er så hårdt ramt af imangeldne kunder på grund af inflationen, at der gøres et særligt forsøg på lokker kunder til.

De seneste måneder er restauranter og cafeer da også blevet mere og mere pressede.

Allerede i april lød det sådan her fra politisk chef i brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Cafeer, Freja Brandhøj, til B.T.:

»De er virkelig pressede over, at priserne stiger hele tiden. Hver gang de køber noget, så er det lige lidt dyrere. Alt i alt er de nervøse for, hvornår krisen stopper. Det bedste, restauratørerne kan gøre lige nu, er at appellere til forbrugernes forståelse for situationen.«

Siden er inflationen bare vokset og vokset.