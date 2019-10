B.T. får kritik for at have fremsat kritik af kommunal chef uden at have forelagt kritikken tilstrækkeligt inden offentliggørelsen.

B.T. omtalte i flere artikler i april måned, at en forvaltning i [Kommunen] har indkøbt advokatydelser i strid med udbudsreglerne. I en af artiklerne blev der rejst kritik af en kommunal chef for at have spillet en central rolle i forbindelse med indkøbet af advokatydelserne. Forvaltningen og den kommunale chef har klaget til Pressenævnet over omtalen.



Pressenævnet har udtalt kritik af B.T. for at have fremsat kritik, som ikke blev tilstrækkeligt forelagt for forvaltningen og den kommunale chef inden offentliggørelsen. Nævnet finder, at B.T. konkret burde have indhentet klagernes kommentarer til udsagn fra en anonym kilde samt til indholdet af et internt dokument, som i omtalen blev anvendt som dokumentation for den fremsatte kritik mod den kommunale chef.



Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.