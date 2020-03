Region Midtjylland fremrykker betalinger til sine leverandører, der er økonomisk klemt af coronavirusset.

For at hjælpe erhvervslivet vil Region Midtjylland nu fremrykke betalinger til leverandører.

Det oplyses i en pressemeddelelse onsdag.

Tiltaget betyder, at regninger, der har betalingsfrist frem til 31. marts, bliver sat til betaling nu.

Derudover vil regionen i de kommende uger løbende fremrykke betalinger.

I første omgang fremrykkes betalinger for i alt 443 millioner kroner, oplyser Region Midtjylland.

- Vores små og mellemstore virksomheder er hårdt ramt af den aktuelle situation, hvor helt nødvendige initiativer for at forhindre smittespredning også betyder markant lavere aktivitet.

- Vi ønsker som stor offentlig arbejdsplads og kunde at påtage os vores del af ansvaret for, at virksomhederne klarer sig igennem, siger formand for regionsrådet Anders Kühnau (S).

Hjælpen til erhvervslivet kommer i forlængelse af regeringens initiativer for at hjælpe små og mellemstore virksomheder.

Hos Region Midtjylland har man en lang række leverandører - store som små - der leverer alt fra byggematerialer og kollektiv trafik til hospitalsudstyr.

- Beslutningen om at fremrykke betalinger gælder alle både offentlige og private leverandører, siger økonomidirektør i Region Midtjylland Mette Jensen.

- Løsningen med løbende fremrykning af betalinger er valgt for at sikre overblikket over konsekvenserne for regionens egen likviditet.

/ritzau/