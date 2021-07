I landets største sommerland, Fårup Sommerland, skaber de gældende isolationskrav ved delta-varianten af covid-19 ret stor bekymring.

»Vi er meget opmærksomme på, der er et potentielt meget stort problem,« siger Rasmus Mortensen, der er kommerciel chef i Fårup Sommerland til nordjyske.dk.

Udfordringen for Fårup Sommerland er, at man med de nuværende isolationskrav skal isolerer sig, selv om man i tredje led er kontakt med en med delta-varianten.

Det skal forståes på denne måde:

Man er jo fuldstændig prisgivet Rasmus Mortensen, kommerciel chef i Fårup Sommerland

Man skal isolere sig selv, hvis man er i nærkontakt tiil en, der har været i nærkontakt til en, der er smittet med delta-varianten af covid-19.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) er delta-varianten både mere smitsom og kan medføre mere alvorlig sygdom.

Og isolationskravene ved den her variant skaber altså frygt for i det populære sommerland.

»Man er jo fuldstændig prisgivet. Man kan godt have gode snakke med sine medarbejdere, og de kan have alle mulige intentioner og virkelig gøre et arbejde for ikke at bringe sig selv, eller der hvor de arbejder, i risiko,« siger Rasmus Mortensen til nordjyske.dk og tilføjer:

»Men hvis det er sådan her med 3. led, så er det virkelig uden for alles rækkevidde.«

Dansk Erhverv mener, at det er ude af proportioner, at man skal isolere i tredje led, hvis en person testes positiv for delta-varianten af coronavirus.

»Vi mener, at det er disproportionalt i forhold til den smittesituation, vi står i,« siger Lars Ramme Nielsen, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi hos Dansk Erhverv, til Berlingske.

Lige nu er det uklart, om der ændres på disse krav ved delta-varianten.