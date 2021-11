Søndag var den første dag, hvor de 5-11 årige kunne få et coronavaccinestik i armen.

Og det har fået adskillige forældre til tasterne.

Alene i Nordjylland har interessen for at booke tider været enorm.

»Der var til en start lagt cirka 1.000 tider ud til booking til og med uge 48. De er alle blevet booket,« oplyser Region Nordjylland til B.T. i et skriftligt svar.

»Vi vidste på forhånd, at der ikke ville være nok tider til alle til en start, men vi ville også gerne sikre, at de første tider kom hurtigt i spil, så de første kunne bestille tid og blive vaccineret hurtigst muligt,« forklarer regionen.

Søndag blev der vaccineret cirka 150 børn i alderen 5 til 11 år i Region Nordjylland.

På landsplan havde over 1000 børn i aldersgruppen søndag aften fået deres første stik, oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Søndag havde omkring 18.500 forældre i hele landet bestilt tid til coronavaccination af deres børn, viser tallene endvidere fra SSI.

Alene i Region Nordjylland er det således ikke muligt at bestille længere frem end uge 48, der slutter søndag 5. december.

»Vi arbejder på at få flere tider ud hurtigst muligt,« indskyder regionen dog hertil.

Fredag sendte SSI omkring 135.000 invitationer ud til vaccination. Dermed havde omkring 14 procent booket tid søndag, hvor vaccinecentrene åbnede for aldersgruppen.

Der er i alt 431.256 børn i aldersgruppen 5-11 år. Invitationerne sendes dog ud løbende.

I næste uge vil børn i alderen syv til ni år blive inviteret, mens børn på fem og seks år vil blive inviteret fra 6. december.

Fredag meddelte Sundhedsstyrelsen, at den anbefaler at få børn i alderen 5-11 år vaccineret. Tidligere har det i Danmark alene været muligt for personer på 12 år og opefter at blive vaccineret mod coronavirus.

Det er vaccinen fra Pfizer/BioNTech, som sundhedsmyndighederne har godkendt til de små børn.