»Jeg synes, det er meget bekymrende, at vi ikke kunne få en testtid ved lægen, da min søn blev syg med coronasymptomer.«

Sådan siger Cecilie Larsen, der er bosat i Region Hovedstadens udkant. Da hendes teenagesøn tirsdag udviste symptomer på corona, forsøgte hun først at bestille en tid til test gennem coronaprover.dk.

Der var dog ingen ledige tider før lørdag, og Cecilie Larsen forsøgte derfor at få en tidligere testtid gennem 1813, men der var heller ingen hjælp at hente. Trods meget typiske corona-symptomer kunne familiens egen læge onsdag morgen heller ikke hjælpe med en henvisning til test.

»Det synes jeg er meget problematisk, for hvis han er positiv, så skal vi jo opspore alle nære kontakter og give dem besked, så de kan isolere sig og blive testet,« siger Cecilie Larsen.

I Danmark kører coronatest i to spor.

Har man milde symptomer eller skal testes af andre årsager, kan man bestille tid på coronaprover.dk.

Ved alvorligere symptomer kan man bestille tid gennem coronaprover.dk med en lægehenvisning, og der bør være kortere ventetid.

Og sådan skal det også være, hvis smitteopsporingen skal fungere, forklarer tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen.

»De, der har symptomer, og de, som har været i nær kontakt med en smittet, skal prioriteres og testes hurtigt,« siger han.

Derfor er det også bekymrende, hvis ventetiden på at blive testet bliver for lang, pointerer Nils Strandberg Pedersen.

»Det er klart, at hvis der går lang tid, fra man er blevet smittet, til man bliver testet og får svar, så kan man nå at have smittet andre, som ikke får besked, og som derfor selv når at smitte videre.«

Af en opgørelse fra Danske Regioner fremgår det, at man 8. december kunne blive testet inden for samme dag, hvis man blev testet i det såkaldte sundhedsspor, som dækker over test af personer med symptomer på covid-19, langt de fleste steder i Danmark.

Med over 39 i feber måtte Cecilie Larsens søn vente to timer i regnvejr på at blive testet for corona på et testcenter i Lyngby. (Privatfoto)

Dog skiller Region Hovedstaden sig ud, og her skulle man – med undtagelse af Bornholm – vente en dag på at få tid til test i det såkaldte sundhedsspor.

Cecilie Larsen, der netop ringede 8. december for at få en tid med en lægehenvisning, fordi hendes søn havde klare symptomer på covid-19, oplevede dog, at hun ikke kunne få en tid dagen efter til sønnen.

Hun har nu valgt at betale for, at sønnen kan blive testet for corona i et af Falcks testcentre, hvor ventetiden onsdag var to timer. I regnvejr.

»Jeg synes, det er enormt vigtigt, at personer, der har været i nær kontakt, får besked og kan tage deres forholdsregler, hvis han er syg,« siger Cecilie Larsen.

»Jeg begriber ikke, at man ikke har reserveret en pulje med testtider til de syge, så de kan identificeres og isoleres med det samme, det er jo helt galt.«