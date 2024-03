Flere forbereder sig på en forsyningskrise eller krig. Historiker efterlyser information fra myndigheder.

Butikker med friluftsudstyr har fået en ny type kunder.

Mænd og kvinder, som hverken vandrer eller overnatter i naturen, men som køber frysetørret mad, vandfiltre, stormkøkkener og uldent undertøj.

Andre oplever et boom i salget af køletasker, solcelledrevne nødradioer og plastdunke.

Selv om Danmark ikke står over for en militærtrussel, gør stadig flere sig klar til en krisesituation eller måske ligefrem en krig.

Det vidner flere Facebooksider om. Blandt andet "Preppers i Danmark".

Gruppen har 8900 medlemmer, hvoraf mange blev medlem under corona og i 2022, da Rusland invaderede Ukraine.

Siden er antallet vokset støt. Alene den seneste måned er cirka 1000 nye kommet til, siger Bernt Christian Gotfredsen, der er en af sidens administratorer.

- Hver gang, nogen går ud og advarer eller opfordrer til at have et lager derhjemme, kommer der et rykind, siger han.

Sidste weekend var det formand for Danske Beredskaber Jarl Vagn Hansen, der til Jyllands-Posten sagde, at truslen mod danskerne er større og tættere på, end den har været i årtier.

Selv har han et forråd, så familien kan klare sig nogle dage, og han sørger også for at have et par ekstra gasflasker, fortalte han.

Hos nogle skaber sådanne udtalelser en frygt for krig, siger Bernt Christian Gotfredsen. Andre oplever det mere som en påmindelse om, at verden er under forandring.

- Krig bliver nævnt på siden. Men mest af alt er flere vågnet op og blevet opmærksomme på deres egen sårbarhed og på, at det ingen sikkerhed er at bo i Danmark.

Hos Spejder Sport mærker man tendensen, siger administrerende direktør Thomas Vangsgaard.

- Vi sælger mere, end vi nogensinde har gjort af det, vi kalder lejrliv-produkter. Det er store vanddunke, minimadlavningssæt og frysetørret mad. Det har vi normalt et lavt salg af i januar og februar.

På Forsvarsakademiet forstår ph.d. i historie og adjunkt Iben Bjørnsson godt, at flere forsøger at gardere sig.

- Jeg synes ikke, der er grund til at gå i "full preppermode", men et lille hjemmeberedskab kan være fornuftigt.

Hun efterlyser information fra myndighederne om, hvad det er for trusler, Danmark står overfor.

- Når flere prepper, skyldes det hos mange usikkerhed. Jeg savner, at myndighederne klart kommunikerer, at der ikke er en aktuel militær trussel mod dansk område, men at kritisk infrastruktur kan blive ramt.

- Så sent som i denne uge har vi set, hvordan hjemmesider er blevet lagt ned. Lige præcis de angreb er ikke så alvorlige, men der er en generel trussel mod infrastruktur. Det bør myndighederne forholde sig til, siger Iben Bjørnsson.

