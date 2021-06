Midt i den mest sommerlige periode i år tilbagekalder Premier Is nu en populær børneis.

Det sker, fordi der er risiko for et for højt indhold af pesticidet ethylenoxid.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fredag.

De tilbagekaldte is drejer sig specifikt om Smarties Push Up, og fra Fødevarestyrelsen lyder det:

'På basis af DTU Fødevareinstituttets generelle vurdering af ethylenoxid kan en sundhedsmæssig risiko ikke udelukkes.'

Smarties Push Up-isen er solgt i æsker med fire styk fra Hjemis-biler over hele landet.

Bedst før-datoen hedder 31. august 2022, og det drejer sig om flere forskellige partier. Det pågældende produkt kan dog kendes på EAN-stregkoden '7613034528995'.

Ifølge Fødevarestyrelsen skal man kassere isene eller levere dem tilbage til isbilen, hvor de er købt.

Ethylenoxid-pesticidet er ulovligt i madvarer i EU, fordi det er kræftfremkaldende og kan påvirke evnen til at få børn.