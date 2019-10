»Det virker, som om succesen er ved at falde til jorden.«

Preben Hansen undrer sig og er ærgerlig. Det Nabohjælp-fællesskab, han ihærdigt opbyggede i sit lokalområde, flygter naboerne nu fra, og Preben forstår dem godt.

For fem år siden fik 70-årige Preben Hansen omkring 30 af sine naboer i Gerlev Strandpark ved Jægerspris med i Nabohjælp.

Nu er de fleste af dem er forsvundet igen eller blevet inaktive i fællesskabet.

»Nu er det kun omkring fem af dem, der får beskeden, når jeg skriver om mistænkelig adfærd via Nabohjælps app,« siger Preben Hansen.

Han er ikke i tvivl om, hvad årsagen til det store mandefald er:

Den app, som Nabohjælp lancerede i starten af maj. Hvor fællesskabet tidligere kunne tilgås via Nabohjælps hjemmeside, er det nu udelukkende muligt via appen og en smartphone.

Men det har skræmt mange af Preben Hansens naboer væk.

Størstedelen af 70-årige Preben Hansens naboer opgiver Nabohjælp, fordi de ikke kan finde ud af at bruge Nabohjælps nye app.

»Mange af de ældre er simpelthen faldet fra. De kan ikke finde ud af at komme i gang med appen og giver op. Det, synes jeg, er ærgerligt. Nabohjælp er en god ting, men nu fungerer det ikke længere efter hensigten,« siger han.

Utilfredsheden med Nabohjælps app begrænser sig ikke til Preben Hansens nabolag. Slet ikke.

80-årige Mogens Høeg fra Gammel Ry har fortalt til B.T., at han er blevet udelukket af fællesskabet på grund af overgangen til appen, og siden har vi fået en del henvendelser fra andre danskere, som oplever det samme.

Nabohjælp har også fået mange henvendelser fra frustrerede brugere efter lanceringen af appen.

Mogens Høeg fra Gammel Ry fik alle på vejen med i Nabohjælp, men kan nu ikke længere selv være en del af det.

»Vi er overraskede og overvældede over reaktionerne,« siger Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent hos Nabohjælp.

Hun fortæller, at mange brugere udtrykker tilfredshed med appen.

»Men der er en gruppe – blandt de ældre – som ikke kan bruge den. Vi forstår deres frustrationer.«

Fakta: Nabohjælp Nabohjælp blev startet af Det Kriminalpræventive Råd i 1987.

I 2012 gik Rådet sammen med TrygFonden, og den første digitale platform blev oprettet.

Maj 2019 overgik Nabohjælps tjeneste til en app.

I dag er 299.110 tilmeldt Nabohjælp. Det er gratis at være med. Kilde: Nabohjælp

Derfor vil Nabohjælp nu forsøge at komme de brugere, der føler sig tabt af fællesskabet, i møde.

»Lige nu taler vi om, hvad vi skal gøre ved problemet,« siger Sarah Risbøl Jacobsen og fortsætter:

»Vi overvejer mulighederne for at tilgå Nabohjælp via vores hjemmeside som før. Hvad det ender med, ved jeg ikke endnu. Alt er i spil,« siger Sarah Risbøl Jacobsen.

Skal det forstås sådan, at I overvejer tilgang via hjemmesiden som en permanent løsning igen, sideløbende med appen?

»Ja, det er med i overvejelserne. Vi vil gerne kunne understøtte alle nabohjælpere og gøre det så nemt for muligt for dem at forebygge indbrud.«

Men, som det er nu, har Preben Hansen følt sig nødsaget til at tage sagen i egen hånd i Gerlev Strandpark.

»En ældre dame i vores kvarter skriver nu en sms til mig, når hun er væk hjemmefra. Før skrev hun via Nabohjælps hjemmeside, men hun har givet op efter overgangen til appen,« siger han.

Preben Hansen bruger selv Nabohjælps app, men entusiasmen er dalende.

»Jeg vil ikke melde mig ud, men jeg overvejer da, hvor meget jeg vil skrive derinde fremover, når mine beskeder alligevel ikke bliver modtaget af dem i nabolaget,« siger han.