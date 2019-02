Hvor høj er Preben Deles garage?

Et simpelt spørgsmål, som burde være let at få svar på, hvis man finder det rette målegrej frem på Poppelhegnet 2 i Sønderborg hos den nu 76-årige sønderjyde.

Men svaret har været alt andet end simpelt i det virkelige liv, hvor garage- og værkstedsbygningen, som Preben Dele opførte i 1995, i tidens løb har været genstand for opmåling mellem 20 og 30 gange.

Med næsten lige så mange forskellige resultater, da det har været uklart, hvor det naturlige terræn, som der skal måles fra, helt præcist er.

»Det er fuldstændig grotesk. Hvis man ikke vidste bedre, ville man jo ikke tro på det,« siger Preben Dele.

Han er på grund af den famøse garages højde, der måske/måske ikke har været 23 millimeter for høj, blevet dømt i både byretten og landsretten for ikke at rette sig efter et påbud om at lovliggøre byggeriet.

Men han nægter at lade den absurde sag dø. For garagen har aldrig været for høj, mener han.

»Bygningen har de mål, som jeg fra begyndelsen fik byggetilladelse til. Men fordi der er sket en lang række procedurefejl og fejlbehandling i årenes løb, har Sønderborg Kommune holdt fast i, at jeg har bygget den for høj. Jeg er blevet dømt og stemplet som kriminel, selv om jeg ikke er det, og det vil jeg ikke finde mig i. Selv om der nu er gået lang tid, føler jeg mig personligt forfulgt af myndighederne,« siger Preben Dele.

Sagen har i årenes løb kostet ham 127.000 kroner i sagsomkostninger og bøder.

På trods af at han kun har sin folkepension, vil han gøre alt, hvad han kan, for nu som sit sidste skud i bøssen at få Menneskerettighedsdomstolens ord for, at han uberettiget er stemplet som kriminel.

»Jeg vil bare have retfærdighed,« siger han.

Hele miseren begynder, da Preben Dele i slutningen af 1995 er færdig med byggeriet, hvor han har forlænget sin eksisterende garage fra otte til 12 meter i længden og udvidet bygningen til 72 kvadratmeter.

Preben Dele er dømt i både byretten og landsretten for ikke at efterkomme et påbud om at sænke sin garage- og værkstedsbygning med 23 millimeter.

Naboen mener, bygningen i højden overstiger de 2,5 meter, der er givet tilladelse til, og gør indsigelse til Sønderborg Kommune.

Preben Dele, som har været beskæftiget i byggebranchen det meste af sit liv, fastholder, at garagen er 2,5 meter høj i bygningens nordvestlige hjørne ind mod nabogrunden.

Men kommunen giver naboen medhold i, at bygningen er for høj, og Preben Dele får derfor i 1996 påbud om at lovliggøre den.

»Jeg er sikker på, den har den højde, den må have, så jeg laver den ikke om. Jeg kan jo ikke lovliggøre en bygning, der allerede er lovlig. Det giver ingen mening,« siger han.

Der bliver ved med at være uenighed om, hvor det naturlige terræn, som der skal måles fra, præcis er, så selv om både flere ansatte og politikere i Sønderborg Kommune i de følgende måneder og år igen og igen foretager målinger, kommer de hele tiden frem til forskellige resultater.

Bl.a. fremgår det af akterne i sagen, som B.T. har gennemgået, at den daværende sektionsleder i teknisk forvaltning personligt kommer med sin tommestok og måler op ikke færre end 14 gange.

Sektionslederen når frem til ni forskellige resultater, som svinger mellem 2,55 meter og 3,63 meter i højden.

I 1999 er Sønderborgs daværende borgmester, A. J. Hansen, blevet så træt af tvisten, som i mellemtiden nu også ligger hos både politiet, statsadvokaten og rigsadvokaten, at også han tager en tur omkring hos Preben Dele på Poppelhegnet 2.

Sagsbunkerne er vokset år for år hos Preben Dele.

Borgmesteren måler højden til 2,43 meter. Altså syv cm lavere, end der er givet tilladelse til. Hvilket gør bygningen lovlig.

Men sagsbehandlingen i teknisk forvaltning fortsætter ud fra, at bygningen er for høj.

»I stedet for at ofre, hvad det koster at få en landinspektør ud, fastholder kommunen påbuddet over for mig om, at jeg skal sænke højden på garagen. Jeg opfordrede dem flere gange til at få lavet en autoriseret opmåling, men det ville de ikke betale for. Hvis de havde sendt en landinspektør ud fra begyndelsen, havde der slet ikke været nogen sag,« siger Preben Dele, som i 2002 ved Retten i Sønderborg første gang bliver dømt, da en dommer kræver, han skal fjerne noget af bygningen, så den ikke overstiger 2,5 meter.

Han får en frist på fem måneder og vil få ugentlige tvangsbøder, hvis påbuddet ikke overholdes.

Men han gør ingenting, for han er sikker på, bygningen holder målene.

I mellemtiden overgår sagen fra Haderslev Politi til Esbjerg Politi. Det er i 2003. Først da, otte år efter sagen begyndte, bliver der sendt en landinspektør ud.

Hans måling viser, at højden på Preben Deles garage ind mod naboen er 23 millimeter over dét, der er givet tilladelse til.

Politikerne i teknisk udvalg lægger i maj 2005 op til, at han gives dispensation, og garagen bliver gjort lovlig, da overskridelsen på 23 millimeter er minimal.

Men kommunens juridiske afdeling laver et notat, hvor det fremgår, at hvis Preben Dele får dispensation, kan det komme til at koste penge for Sønderborg Kommune.

I notatet hedder det:

»(...) det kan tænkes, at ejeren (Preben Dele, red.) vil kræve erstatning som betaling for de gener, den langvarige sagsbehandling m.v. har påført ham, og det kan heller ikke udelukkes, at han vil kunne få en erstatning, hvis han kan dokumentere eller sandsynliggøre, at han har lidt et økonomisk tab.«

Derfor får han alligevel ikke dispensation.

Garagen er fortsat erklæret ulovligt opført og skal fysisk lovliggøres - altså gøres 23 millimeter lavere.

»I notatet skriver de jo selv, hvad det i virkeligheden handler om: De er bange for, at jeg skal have udbetalt erstatning, og derfor fortsætter de med at forfølge mig,« siger Preben Dele.

I februar 2008 bliver han ved Vestre Landsret endnu en gang dømt. Han idømmes en bøde på 3.000 kr. samt påbud om at lovliggøre garagen inden for seks måneder. I august samme år sender landsretten en ny og uvildig landinspektør til Poppelhegnet 2 for at kontrollere, om Preben Dele har rettet sig efter dommen fra februar. Landinspektøren kommer frem til, at det nordvestlige hjørne, hvor der igen og igen er blevet målt, har en højde på nøjagtig 2,5 meter.

»Det komiske er, at jeg ikke har så meget som løftet en lægtehammer i mellemtiden. Jeg har ikke ændret højden på bygningen. Den står, som den hele tiden har gjort,« siger Preben Dele.

Vestre Landsrets opfattelse er, at han må have lovliggjort byggeriet i månederne efter dommen.

Derfor står afgørelsen fra februar 2008 ved magt, og han har stadig både byrettens og landsrettens ord for, at han er kriminel.

Procesbevillingsnævnet har afvist at lade Højesteret prøve sagen, da den ikke regnes for principiel. Det samme har Den Særlige Klageret.

Siden 2009 har Preben Dele løbende forsøgt at få fuld aktindsigt i sin egen sag. Senest i 2018.

»Men jeg får bare at vide, at sagen er lukket fra kommunens side,« siger han.

Nu håber Preben Dele på Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

B.T. forsøgte onsdag flere gange at få en kommentar fra Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S). Pga. et stramt mødeprogram, bl.a. byrådsmøde, var det ikke muligt.