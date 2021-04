Mandag eftermiddag har Folketingets partier drøftet, hvad der skal ske med vaccinen fra AstraZeneca i Danmark.

Det kan nemlig godt lade sig gøre at etablere en frivillig ordning, hvor danskere, der ønsker at modtage den omdiskuterede vaccine, får den.



Det vurderer Sundhedsstyrelsen i et notat, som DR er kommet i besiddelse af.



Men hvordan det rent praktisk skal foregå er straks sværere, for af notatet fremgår det klart, at vaccinen skal ordineres af en læge, og at det er den læges ansvar at opveje fordele mod mulige risici for den enkelte.

Vil du tage imod AstraZeneca, hvis du fik tilbudt at få den nu?

Og der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at det er en opgave, de praktiserende læger står i kø for at være med til at løse.

»De praktiserende læger kommer til at drukne i opgaver og ansvar, og jeg kan frygte, at resten af sundhedsvæsenet også vil blive belastet,« siger formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, til DR.

Hans kollega, formand for de praktiserende læger Jørgen Skadborg, følger trop.

Det er ikke noget, PLO vil anbefale sine medlemmer, slår han fast.

De praktiserende læger er afvisende overfor at skulle administrere vaccinen fra AstraZeneca til de danskere, som måtte ønske at få den. REUTERS/Dinuka Liyanawatte/File Photo Foto: DINUKA LIYANAWATTE Vis mere De praktiserende læger er afvisende overfor at skulle administrere vaccinen fra AstraZeneca til de danskere, som måtte ønske at få den. REUTERS/Dinuka Liyanawatte/File Photo Foto: DINUKA LIYANAWATTE

Udover at opgaven vil være stor og tidskrævende at løfte for de praktiserende læger, så har PLO også overfor Politiken påpeget, at der er en logistisk udfordring forbundet med at skulle vaccinere i og med, at vaccinen leveres i hætteglas med ti doser, og har man taget hul på et hætteglas, så skal alle ti doser bruges indenfor 48 timer.

»Jeg tror ikke, at en enkelt klinik kan finde 10 borgere, der samtidig vil lade sig vaccinere med den. Og ingen vil have brug for så mange vacciner, som bliver leveret, så der er en del udfordringer i det«, siger Jørgen Skadborg til Politiken.

Liberal Alliance og Konservative har begge været fortalere for, at de praktiserende læger skulle kunne vaccinere frivillige med vaccinen fra AstraZeneca, men efter dagens forhandlinger gjorde sundhedsordfører for Konservative Per Larsen det klart, at det skal være praktisk muligt.

»Det er ikke et hårdnakket krav fra os, for hvis det ikke er praktisk muligt, og hvis de praktiserende læger ikke synes, at de vil tage de samtaler, så står vi ikke hårdt på, at det lige nøjagtig skal være løsningen,« siger Per Larsen til Ritzau.