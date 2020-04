De praktiserende læger forventer at se flere patienter i klinikker, men vil stadig bruge videokonsultationer.

De seneste uger har de praktiserende læger lagt alle ikke-akutte konsultationer til side, men fra denne uge kan man begynde at kontakte sin læge, som man plejer.

Sådan lyder det fra Christian Freitag, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Meldingen kommer, efter at regeringen mandag aften besluttede at begynde at sætte mere blus på sundhedsvæsenet på de områder, der har været lukket ned under coronaudbruddet.

- Først og fremmest betyder det her, at man nu skal til at kontakte sin læge, som man gjorde før Covid-19.

- Så kan det godt være, at vi visiterer lidt anderledes end normalt. Men vi vil begynde at se flere patienter i klinikkerne.

- Vi ser stadig på, hvad vi kan klare over telefonen eller video - så vi undgår at der er for mange i venteværelserne, siger Christian Freitag.

Han understreger dog, at de praktiserende læger kommer til at se flere patienter. Lægerne har mulighed for at bruge værnemidler.

Det kan være patienter med kroniske sygdomme, der har fået udskudt kontroller, sportsskader eller børneundersøgelser.

Men det kan godt være, at man først får en aftale hos sin læge nogle uger ude i fremtiden, understreger Christian Freitag.

Patienter med symptomer for coronavirus skal fortsat ikke møde op i klinikken.

De praktiserende læger har de seneste uger oplevet et stort fald i antallet af henvendelser, men Christian Freitag forudser ikke stor travlhed, nu hvor der bliver åbnet igen.

- Jeg forventer ikke, at vi kommer til at se et stort rykind af patienter de næste par uger, men det vil strække sig over de kommende måneder.

- Vi regner ikke med, at det bliver svært at komme igennem til sin læge, siger Christian Freitag.

Der vil være få områder, som fortsat bliver nedprioriteret hos lægerne. Det gælder rejsevaccinationer og mindre kirurgiske indgreb - for eksempel hvis man skal have fjernet en mindre knop - som godt kan vente.

- Men i udgangspunktet vender vi tilbage til, hvad der ligner en normal hverdag, siger Christian Freitag.

