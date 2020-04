Politikere kalder det grådigt, at praktiserende læger tager dobbeltbetaling for at behandle sygehuspatienter.

Praktiserende læger får kritik for at tage dobbeltbetaling for at færdigbehandle patienter, som sygehusene ikke kan magte under presset fra coronapatienter.

I en aftale mellem Region Sjælland og Praktiserende Lægers Organisation i Region Sjælland (PLO Sjælland), fremgår det, at hvis der bliver udskrevet ikke-færdigbehandlede patienter fra sygehuse grundet presset fra coronapatienter, skal de praktiserende læger overtage behandlingsansvaret.

Det skriver B.T.

Da det er ikke normale opgaver, som en praktiserende læge skal varetage, findes der ikke en fastlagt takst for det arbejde.

Derfor har PLO taget udgangspunkt i honoraret for konsulentarbejde på 912,5 kroner i timen og fordoblet det, hvilket giver 1825 kroner i timen.

PLO Sjællands formand, Camilla Høgh-Guldberg, mener, at taksten er rimelig.

- Det er ikke et dobbelt vederlag. Det er en kendt takst, som vi har skaleret op. Normalt er konsulentarbejde papirarbejde og møder, og det har vi tænkt som ekstraarbejde, som lægerne ikke er vant til, oveni, siger hun til B.T.

- Det er fair, set i lyset af opgaverne og ansvaret der følger med.

Helt konkret kan de praktiserende læger komme til at skulle hjælpe patienter med blandt andet sondeanlæggelse, sårbehandling og fjernelse af sting.

Hos flere partier på Christiansborg mener politikere, at det er for grådigt.

SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, kalder det usympatisk.

- Jeg synes, det virker grådigt og usympatisk. Jeg vil gerne honorere folk for deres arbejde, men dobbeltbetaling i den her situation er ikke rimeligt, siger Kirsten Normann Andersen.

Hun bakkes op af retsordfører Peter Skaarup (DF), der mener, at det er mangel på næstekærlighed og kræver en god forklaring fra PLO for ikke at rejse sagen i Folketinget.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mener, at PLO Sjælland har udnyttet en fordelagtig forhandlingsposition.

Region Sjælland har ikke ønsket at besvare kritikken over for B.T.

/ritzau/