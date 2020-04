En praktiserende læge er tirsdag afgået ved døden efter fire ugers sygdom og tre ugers intensiv behandling, efter han var blevet smittet med covid-19.

Han blev 63 år.

Det oplyser de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i en pressemeddelelse.

»Det er en meget tragisk sag, der understreger, hvor alvorlig en sundhedstrussel vi som samfund står over for. Den understreger også, at alle, der arbejder i sundhedsvæsenet, er særligt udsatte i denne tid, og at de skal beskyttes så effektivt som overhovedet muligt,« siger formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

Også formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Christian Freitag, udtrykker sin dybeste medfølelse med den afdøde praktiserende læges familie.

»Jeg føler en dyb sorg over, at en kollega har mistet livet. Som læge har jeg selvfølgelig hele tiden vidst, at vi har at gøre med en modbydelig sygdom, men det kommer pludselig meget tæt på, og det sætter tanker i gang. Jeg er dybt berørt, og jeg sender de varmeste tanker til familie og efterladte,« siger han.

Den afdøde læge efterlader sig en hustru, en mor, en bror, to voksne børn og et nyfødt barnebarn på to måneder.

Han drev en lægepraksis i Hvidovre uden for København gennem 23 år - fra 1997 og frem til sin død.

Oprindeligt drev han den som en solopraksis, men i de senere år som en samarbejdspraksis.

Han var uddannet læge fra Københavns Universitet i 1985, og efterfølgende uddannede han sig som speciallæge i almen medicin.

'Han var kendt som en god og respekteret kollega, og han var vellidt blandt sine patienter, som han for manges vedkommende fulgte gennem flere årtier, nogle af dem fra de var små, og til de selv fik børn,' lyder det i pressemeddelelsen.

Familien beder om, at dens privatliv respekteres.