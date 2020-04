Kirkeminister Joy Mogensen ser på mulighed for begrænset påskeåbning af folkekirken. Men præster er bekymrede.

Landets præster er bekymrede for, om det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at lempe på restriktionerne og delvist genåbne kirkerne i påsken.

- Jeg er ikke i tvivl om, at ministeren (kirkeminister Joy Mogensen, red.) gerne vil komme folkekirken i møde.

- Men vi har i Præsteforeningen den holdning, som også mange af vores medlemmer har givet udtryk for, at vi er bekymret for, om det kan håndteres sundhedsmæssigt forsvarligt, siger Per Bucholdt Andreasen, formand for Præsteforeningen.

Kirkeministeren sagde onsdag, at regeringen arbejder på at gøre det muligt for de ellers lukkede kirker at holde påskegudstjenester i begrænset omfang.

- Det ville være for smerteligt, hvis alle kirker skulle holde lukket i påsken uden nogen form for kirkelig markering. Ikke mindst i en alvorlig tid, hvor danskerne i særlig grad søger fællesskaber og mening, lød det fra Joy Mogensen (S) i en pressemeddelelse.

Kirkerne har ligesom store dele af det offentlige Danmark været lukket siden 11. marts i bestræbelserne på at undgå spredning af coronavirus.

Begravelser og bisættelser kan dog finde sted. Men der er strikse restriktioner for, hvor mange deltagere der lukkes ind afhængig af kirkens størrelse.

Præsteforeningens formand har svært ved at forestille sig, at man kan gennemføre påskegudstjenester, selv om man begrænser adgangen.

- Det er meget vanskeligt at holde gudstjenester, hvor man skal sidde spredt i kirkerummet og tage større hensyn til afstanden mellem folk.

- Når man synger, risikerer man også at sprede dråber og smitte.

- Der er nogle sundhedsfaglige problemstillinger, som vi som præster har svært ved at håndtere.

- Vi synes, det bliver en lidt for uovervindelig opgave at gennemføre gudstjenester i denne påske. Ligesom kirken måske ikke er så godt tjent med det, siger Per Bucholdt Andreasen.

Spørgsmål: Hvis kirkeministeren finder en model, der får sundhedsmyndighedernes accept, er I så parat til at gennemføre gudstjenester i påsken?

- Vi må se, hvordan den endelige model bliver, og hvad det er for sundhedsmæssige risici, vi løber. Vi afventer et nærmere udspil fra Kirkeministeriet, siger Per Bucholdt Andreasen.

/ritzau/