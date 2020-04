Landets præster og provster retter nu kritik mod regeringens planer om at åbne kirkerne i påsken.

Kirkeminister Joy Mogensen (S) meddelte onsdag, at hun vil åbne kirkerne for gudstjeneste på en ansvarlig måde.

Men det er en virkelig dårlig idé, lyder det fra både præsternes og provsternes foreninger.

»Det virker modsatrettet, at folkekirken får lempet begrænsningerne efter statsministerens opfordring til at holde fast og holde ud indtil efter påske,« udtaler formanden for Præsteforeningen, Per Bucholdt Andreasen, og tilføjer:

»I en tid, hvor mange må lide afsavn og give afkald, kan det virke mindre solidarisk med befolkningen, at folkekirken ikke giver afkald på påskefejringen i traditionel form og dermed risikerer at kunne medvirke til den smittespredning, som vi alle prøver at undgå af hensyn til vores svage og udsatte medmennesker.«

Han påpeger, at gennemførelsen af gudstjenester bliver farlig i forhold til coronasmitte.

»Vores bekymring går på, at det kan være meget vanskeligt at håndtere den sundhedsmæssige udfordring i mange kirker, og kirkens personale kommer til at stå med et meget stort ansvar for, at det kan lade sig gøre,« siger han i en pressemeddelelse.

Kirkerne har siden 11. marts været lukket for gudstjenester på grund af corona-epidemien.

Det er ikke værdigt, det er risikabelt, og det er uigennemtænkt Peter Birch, formand for provsteforeningen

B.T. spurgte torsdag Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ind til emnet.

Mange kirkegængere er ældre borgere og er dermed i risikogruppen, hvis de bliver smittet. Er det ud fra en sundhedsfaglig vurdering en god eller dårlig idé at åbne kirkerne for gudstjenester i påsken?

»Jo færre mennesker der er samlet, jo mindre smitterisiko er der. Jo mere afstand man har mellem hinanden, jo mindre smitterisiko er der. Hvis man kan lufte ud, holde arrangementerne udendørs, minimerer man smitterisikoen. Det er vores generelle anbefalinger. Hvordan man tager det ned i forhold til religiøse ceremonier – det skal andre svare for,« sagde Søren Brostrøm og svarede altså ikke direkte på spørgsmålet om, hvorvidt det er en god eller dårlig idé.

Hos både præsterne og i Provsteforeningen er der mere klar tale: Det er en dårlig idé.

»Når vi genåbner, skal det være for, at vi kan samles. Den her udmelding lægger op til en påskefejring efter først til mølle-princippet. Det er ikke værdigt, det er risikabelt, og det er uigennemtænkt,« udtaler formanden for Provsteforeningen, Peter Birch, i en pressemeddelelse.

»Vi kan være kirke på mange måder, og de seneste uger har vist os mange nye veje og eksempler på netop det. Vi glæder os alle til at kunne samles i kirkerne. Men det skal først være, når vi i øvrigt har et åbent samfundsliv, og det ikke er forbundet med sundhedsrisiko at samles,« lyder det fra Peter Birch.

I Præsteforeningen opfordrer man i stedet til at afholde gudstjeneste over video.

»Rigtig mange præster har været optaget af at formidle og forberede digitale andagter og videosekvenser om og op til påske og har også forberedt sig på den forkyndelsesform, når kirkerne er lukket i påsken. Radio og tv formidler også gudstjenester,« udtaler formand Per Bucholdt Andreasen.

B.T. har forgæves forsøgt at få et interview med kirkeminister Joy Mogensen.