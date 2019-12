Skal vi holde juleaften hos dine eller mine forældre? Eller skal vi bare holde juleaften hver især med vores egen familie?

Det er et spørgsmål og et dilemma, som de fleste par med stor sandsynlighed har stået i.

Hvis man spørger sognepræst Kristian Bøcker fra Jelling, så er det decideret foruroligende, når unge par 'fravælger' hinanden juleaften.

'Det lyder måske sødt, men ved nærmere eftertanke er det måske ikke så godt alligevel. Faktisk temmelig foruroligende. For hvad siger det lige om parforholdet, at når det gælder – og det gør det juleaften – så vil man 'hjem' til mor og far. Så ryger kæresten lige ned ad hitlisten,' skriver han i et debatindlæg hos Kristeligt Dagblad.

Hans fornemmelse er, at 'de unge' spæner hjem til deres forældre. Samtidig konstaterer han, at det må betyde, at forældrene betyder mere end kæresten.

'Og spørgsmålet er, hvorfor en del unge par vælger hinanden fra i julen. Er de bange for at blive voksne – for at mærke, at barndommen er endegyldigt forbi? Eller tør de ikke tage kampen med forældre, der vil holde dem fast i barnerollen? Eller er disse julesplittede par simpelthen for stejle til at indgå det oplagte kompromis: hos dine i år, hos mine næste år?'

Det er først, når der kommer børn ind i forholdet, at parrene holder jul med hinanden, og det er for sent, ifølge ham.

Præst og debattør Marie Høgh er langtfra enig med sin kollega. Hun skyder med skarpt efter Bøcker.

Først og fremmest undrer hun sig over, at kollegaen bruger tid på at debattere emnet. Herefter om selve formen for debatindlægget.

Hun kalder det for en bekræftelse af folks værste fordomme om moralistiske præster fra ældgamle dage. Det skriver hun i Kristeligt Dagblad.

Ifølge Marie Høgh handler det om, at danskernes hjem er 'helligt' for dem, men ikke i en religiøs forstand. Men fordi det er der, hvor størstedelen af os er blevet formet og dannet.

'Derfor er vores hjem noget særligt ophøjet – mit hjertes højtidssted, fordi det er det ene sted af alle steder i hele verden, jeg kan kalde hjemme. Hjemme hos mor og far – stedet med de mange minder, der kører jeg hjem til jul.'

B.T. har været i kontakt med Kristian Bøcker, der ikke ønsker at uddybe sin klumme.