Forestil dig, at du skal sige evigt farvel til en af dine nærmeste uden at kunne sidde tæt og blive støttet af din familie og dine venner under begravelsen. Det er virkeligheden lige nu på grund af corona-tiltagene om mindsket kontakt og sammenkomst.

En sådan begravelse skal præsten Dan Månsson afholde på lørdag i Errindlev Kirke på Lolland.

»Vi må finde en måde, hvor vi kan vise nærvær på afstand, så folk kan få en bisættelse, de kan se tilbage på med taknemmelighed. Vi er inde i en periode med kontaktløse begravelser,« fortæller præsten.

Og det er altså ikke helt sådan, det plejer at fungere under de danske bisættelser.

Ifølge Dan Månsson er den kropslige kontakt nemlig den måde, vi typisk mærker og viser nærvær på under en begravelse.

»Jeg havde ikke tænkt over det tidligere, men det er i den her situation gået op for mig, hvor kropslige vi er under sådanne begivenheder. Det er en del af sorgprocessen.«

Men kropsligt nærvær kan altså ikke lade sig gøre, som det ser ud lige nu. Både bryllupper og barnedåb er udsat på ubestemt tid, medmindre man har en rigtig god grund, så begravelse er altså en undtagelse. Derfor må kirken tage forholdsregler for at gennemføre en ceremoni.

Og i Errindlev Kirke har de da også tænkt over, hvordan de mindsker smittefaren.

»Vi har engangs-salmeark i stedet for salmebøger. Så der ikke sætter sig virus på bøgerne. Salmearkene bliver placeret med afstand på bænkene,« fortæller Dan Månsson, der til daglig er præst i en anden kirke, men har måttet træde til, fordi den oprindelige præst er i coronakarantæne.

Men som præst påvirker coronaepidemien også Dan Månsson. Han tænker nemlig meget på, hvordan han bliver set på som præst. For ham er det nemlig vigtigt at give hånd før en ceremoni og også stå med de pårørende, når ligkistebilen kører væk. Men det kan han ikke nu.

»Nogle vil gerne give hånd, andre kramme. Det er forskelligt. Men nu jeg ikke kan det, er jeg bange for, om de kommer til at tænke, at jeg er en kold præst.«

Derfor har præsten valgt at inddrage corona og vores nye virkelighed i sin prædiken og på den måde forsøge at skabe mere nærvær.

De nye coronatiltag betyder nemlig, at der kun må være ét menneske pr. fire kvadratmeter. Så Errindlev Kirke, der er på 200 kvadratmeter, må huse 50 gæster.

Og det har enken, der på lørdag skal sænke sin mand i jorden, heldigvis forståelse for.

Ifølge Dan Månsson er der nemlig plads til alle, der gerne vil deltage, i kirken.

Dog har den afdødes søster ikke mulighed for at deltage. Hun er nemlig på plejehjem og underlagt andre tiltag om kontakt, som gør, at hun ikke kan bevæge sig ud.