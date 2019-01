Folkekirken har valgt at leve med det problem, at kvindelige præster oplever diskrimination, mener en præst.

Kvindelige præster skal lade være med at forsøge at ændre på tingenes tilstand og i stedet acceptere, at kønsdiskrimination på jobbet er et vilkår.

Det mener Henrik Højlund, der er præst i Kingos Kirke på Nørrebro i København, efter at en rundspørge foretaget af Jyllands-Posten viser, at hver fjerde kvindelige præst har følt sig diskrimineret på jobbet.

- Jeg synes ikke, at man skal have lov til at være imod kvindelige præster. Men jeg synes, at man skal have lov til at have den holdning, at kvinder ikke skal være præster. Det er ret væsentligt for mig at skelne, siger han.

I undersøgelsen har 631 kvindelige præster deltaget. Her har 158 svaret, at de på et tidspunkt har følt sig diskrimineret af en mandlig kollega på baggrund af deres køn.

Ifølge lektor i teologi ved Aarhus Universitet Else Marie Wiberg Pedersen bør der kigges på, om det stadig skal være lovligt at være imod kvinder i embedet.

Men det er Henrik Højlund ikke enig i.

- Jeg mener faktisk ikke, at man kan gøre noget ved det. Folkekirken har valgt at leve med det problem, at nogle kvinder føler sig diskrimineret, siger han.

