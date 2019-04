I Bestsellers hjemby Brande og ved familien Holch Povlsens bolig, Constantinsborg i Stavtrup ved Aarhus, blev der torsdag afholdt mindehøjtideligheder for de dræbte i Sri Lanka.

I Brande havde præst Arne Holst-Larsen fået lov til at læse op fra en sms fra Anne og Anders Holch Povlsen, der mistede tre af deres fire børn i angrebet søndag.

På Brande Torv var omkring 700 personer mødt op for at mindes de dræbte og høre præstens hilsen. Det skriver Herning Folkeblad.

I beskeden sendte Anne og Anders Holch Povlsen kærlige tanker og hilsner til de fremmødte og takkede for den hjertevarme, som familien har mødt efter den ubegribelige tragedie.

'Tabet af vores elskede børn Alma, Agnes og Alfred er helt ubegribeligt. Med de mange dejlige mennesker vi har omkring os, nære venner, dygtige kolleger og vores kærlige familie vil vi sammen komme gennem det.'

Ved mindehøjtideligheden i Brande – der fandt sted med familien Holch Povlsens accept – blev der sunget sange, bedt for de dræbte og afholdt to minutters stilhed.

'Vi sætter umådelig stor pris på den medmenneskelighed, der også vises i Brande i aften – overfor ikke kun vores familie og børn, men over for alle ofrene for de grusomme handlinger på Sri Lanka. Anders & Anne,' læste præsten videre op af beskeden.

Også i Stavtrup, hvor familien bor, var hundredvis af mennesker mødt op for at mindes de dræbte.

Med tændte fakler gik både unge og gamle turen fra den lokale Rema 1000 til gårdspladsen på Constantinsborg, hvor familien bor, for at mindes ofrene for angrebene i Sri Lanka, hvor over 250 personer mistede livet søndag.

Ifølge Aarhus Stiftstidende dannede de mange hundrede personer en ring på gårdspladsen.

'Og var stemningen i forvejen knuget, gik tiden nærmest i stå, og mange holdt vejret, da Anders og Anne Holch Povlsen trådte ud af døren, gik ned ad trappen og stod med hinanden i armene på gårdspladsen som for at takke for deltagelsen. En deltager sprang frem og gav et kæmpe knus til dem begge, mens røde øjne så til,' lyder den rørende beskrivelse fra avisens udsendte.

Efter nogle få minutter forsvandt parret ind igen, mens mindeoptoget tog turen tilbage mod Stavtrup.