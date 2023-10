En omstridt præst i Midtjylland er blevet meldt til politiet for vold mod en konfirmand.

Da en 13-årig pige i sidste uge tog sin mobiltelefon frem under konfirmandundervisningen, fik præsten, Marlene Sigh, nok.

Hun daskede til pigen med en bibel, og det fik konfirmandens forældre til at melde præsten til politiet for vold.

Det skriver Horsens Folkeblad og TV Midtvest, som også kan fortælle, at præsten tirsdag har valgt at opsige sit embede.

Sagen er kulminationen på længere tids konflikt mellem præst og menighedsråd i Ejstrupholm og Gludsted.

I juni valgte hele menighedsrådet med 12 medlemmer at gå af efter flere års strid med præsten.

Dengang handlede det blandt andet om klager over dåb og begravelser, der skulle være foregået for hurtigt og upersonligt.

Den seneste sag om vold mod en konfirmand har dog fået præsten til at tage konsekvensen og forlade sognet.

I en pressemeddelelse skriver Marlene Sigh:

»I lyset af den seneste tids udvikling – og den stemning, der er rejst mod min person, har jeg måttet konstatere, at det desværre ikke er muligt at fortsætte i mit embede på en fornuftig måde. Derfor har jeg med stor sorg g.d. (gårs dato, red.) opsagt mit embede som sognepræst i de to sogne, med virkning fra udgangen af april måned 2024. Det sker i håbet om, at der igen kan falde ro over kirkelivet, og at der kan vælges et menighedsråd som favner bredt,« skriver præsten.