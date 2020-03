Vi danskere tager det nok for givet, at vi har en statsminister i Mette Frederiksen, der tager coronavirussen bundalvorligt og sætter alt ind for at bekæmpe den.

Men det er slet ikke nogen selvfølge, at et lands regeringsleder overhovedet tager epidemien seriøst.

I har sikkert allerede hørt om den amerikanske præsident Trump, der har brugt masser af krudt på at nedtone sygdommen, men i Brasilien går der en præsident rundt, der i den grad giver amerikaneren kamp til stregen.

Foto: UESLEI MARCELINO Vis mere Foto: UESLEI MARCELINO

Jair Bolsonaro, der er præsident i det sydamerikanske land, kalder nemlig ifølge The Guardian virussen for »et hysteri«, for »en lille influenza« og for et »medietrick«.

Derfor har guvernørerne i store stater som Rio de Janeiro og São Paulo valgt at iværksætte egne tiltag i kampen mod virussen, men de initiativer har præsidenten også allerede kritiseret voldsomt.

»Folket vil snart se, at de er blevet snydt af guvernører og af store dele af medierne, når det kommer til coronavirus,« sagde han eksempelvis søndag i et interview.

Men det stopper ikke der.

Efter en rejse til USA er 23 af Bolsonaros tætte medarbejdere blevet testet positive for coronavirussen, og derfor skulle præsidenten altså gå i karantæne.

Det gjorde han også.... indtil der blev afholdt en støttedemonstration for ham selv i den brasilianske hovedstad Brasila.

Her mødte han ifølge VG op og delte 'high fives' ud til helt præcist 272 brasilianske borgere, selvom præsidentens egen sundhedsminister har advaret mod tæt kontakt - især når man selv er i karantæne.

Men også sundhedsministeren har fået præsidentens mening at føle.

Bolsonaro har nemlig kaldt sundhedsministerens foreslåede tiltag og restriktioner for »overdrevne«.

Cirka 2.000 personer er smittede i Brasilien, og 34 personer har måttet lade livet til virussen.

Men ligesom det er tilfældet i Danmark, forventer brasilianske eksperter, at det tal vil eksplodere.

Og netop derfor høster præsidenten massiv kritik for sin tilbagelænede holdning til coronavirussen, der af gode grunde smitter af i befolkningen.

Eksempelvis er mange fortørnede over, at præsidenten stadig lader kirker holde åbent i det religiøse land.