I Danmark er vi vant til ugentlige pressemøder om den nu verdensomspænende coronavirus.

Men det er ikke alle regeringsledere, som ønsker så megen opmærksomhed på krisen.

Det oplever borgerne i Turkmenistan i øjeblikket.

Turkmenistans leder, Gurbanguly Berdymukhamedov, har forbudt hans folk at tale om virussen, det skriver Daily Mirror.

Turkmenistan's President Gurbanguly Berdimuhamedow bliver beskyldt for at fornægte corona-tilfælde i landet. Foto: TATYANA ZENKOVICH Vis mere Turkmenistan's President Gurbanguly Berdimuhamedow bliver beskyldt for at fornægte corona-tilfælde i landet. Foto: TATYANA ZENKOVICH

Regeringen i Turkmenistan, som er et land i Centralasien, har for nyligt besluttet, at ordet 'coronavirus' ikke længere må bruges af statskontrollerede medier.

Det må heller ikke indgå i sundhedsbrochurer, som ligger på hospitaler, skoler og arbejdspladser.

Indbyggerne er endda blevet forbudt at bære ansigtsmasker, som kan beskytte mod virussen.

Og journalister, som er i landet, hævder, at have overhørt, at man kan blive anholdt, hvis man snakker om virussen.

Alt sammen er landets leder Gurbanguly Berdymukhamedovs værk, som skal forhindre, at folk snakker om coronavirussen.

Jeanne Cavelier, som er chefreporter for 'reportere uden grænsers' østeuropæiske og asiatiske afdeling, siger i en pressemeddelelse, at denne benægtelse ikke blot skader det turmanske folk, men det forstærker også Præsident Gurbanguly Berdymukhammedovs autoritarisme​.

»Vi opfordrer det internatioanle samfund til at reagere og stille ham til ansvar for hans systematiske brud på menenskelige rettigheder,« siger hun.

Den turkmanske regering fastholder fortsat, at der ikke har været et eneste tilfælde af coronavirus i landet.