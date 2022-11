Lyt til artiklen

»Jeg brugte jo alle undskyldninger for ikke at komme ud og arbejde for pengene.«

Ordene kommer fra Yacoub Ali, der fra 2012 og flere år frem modtog kontanthjælp, mens han blandt andet var med til at lede gruppen 'Kaldet til islam.'

I stedet for at blive sat i arbejde af kommunen, så slap han afsted med at bruge al sin tid på at forsøge at radikalisere unge mænd. Det fortæller han i en ny podcast fra Frihedsbrevet, som har fået indsigt i hans papirer fra Københavns Kommune.

Papirerne afslører, at Yaqoub Ali er på offentlig forsørgelse i nærmest al den tid, hvor han forsøgte at rekruttere og radikalisere unge mænd. Han kalder det selv et »24-timers arbejde«.

»Jeg sagde til dem, at jeg kunne jo ikke lide at tage bus og tog osv. Så mange gange var det bare: ‘Jamen så tager vi den over telefon’, og så var det ti minutters samtale, nogle gange på en måned, og så var det,« siger han i podcasten.

Det lykkedes ham at holde kommunen hen helt til 2014, hvor jobcenteret siger til Yaqoub Ali, at han som minimum skal aktiveres ved en mentor én time ugen.

»Yaqoub gav udtryk for at han helst ikke vil have en mentor, idet han som del af sin psykiske lidelse har det meget dårligt med mennesker og er decideret bange for fremmede. Aftalt med Yaqoub, at jeg taler med hans kontaktperson om, hvordan vi bedst løser situationen. (...) Han er diagnosticeret med ptsd og depression. Yaqoub næsten er totalt socialt isoleret. De eneste mennesker, han ser, er sine forældre og nogle gange en fætter,« står der i Yaqoub Alis papirer.

Og det er ifølge ham selv langt fra virkeligheden, men det var nemt for ham at overbevise dem, da han primært bevægede sig i lukkede, hemmelige miljøer.

Frihedsbrevet har kontaktet Københavns Kommune for at få svar på, hvordan det kunne lade sig gøre for Yaqoub Ali at snyde systemet i så mange år.

Svaret lyder, at Københavns Kommune ikke kan udtale i en konkret borgersag.

Det samme svar får B.T., da vi kontakter kommunen. Dog har kommunen tilbudt at en forvaltning kan undersøge B.T.s spørgsmål og vende tilbage i løbet af den kommende uge.