Sammen har de turneret Danmark rundt som et af de mest ikoniske makkerpar på den danske musikscene. Benny Andersen har svunget pennen og kreeret melodierne, mens Povl Dissing har ladet sin karakteristiske stemme lyde ud gennem højttalerne.

Men det er slut nu. Torsdag eftermiddag udåndede 88-årige Benny Andersen i hjemmet i Sorgenfri, og det har efterladt hans gode ven gennem årtier i en choktilstand:

»Det er meget svært for mig at sige noget kort om det. Dels var han en god arbejdskammerat gennem mange år, men så var han også en af mine bedste venner. Det er ligesom at skulle sige nogle ganske få ord om et nært familiemedlem, der er afgået ved døden,« fortæller Povl Dissing til B.T.

Her ses makkerparret sammen i forbindelse med lanceringen af en samtalebog. Foto: Christian Als Vis mere Her ses makkerparret sammen i forbindelse med lanceringen af en samtalebog. Foto: Christian Als

Det poetiske partnerskab begyndte i starten af 70'erne, da de danske landeveje blev kørt tynde med opførslen af det epokegørende album 'Svantes viser'. Siden har de ikke kigget sig tilbage.

»Vi har haft så mange år sammen. Benny har skrevet, jeg har sunget, og vi har rejst meget. Han var en af mine allerbedste venner, og så var han en gudsbenådet leverandør af gode tekster. Det er svært at sætte en finger på et danmarkskort, hvor vi ikke har været,« fortæller Povl Dissing.

'Svantes viser' skulle altså vise sig at blive startskuddet til et livslangt partnerskab, der ud over de uendeligt mange tilbagelagte landevejskilometer også har kastet massevis af timelange samtaler om alt mellem himmel og jord af sig.

Povl Dissing er kendt for sin karakteristiske stemme, men også for sin ærlighed i de sange, han gennem karrieren har turneret med. Foto: Claus Bech Vis mere Povl Dissing er kendt for sin karakteristiske stemme, men også for sin ærlighed i de sange, han gennem karrieren har turneret med. Foto: Claus Bech

Netop en af de snakke havde makkerparret for 14 dage siden, da Povl Dissing og konen boede hos Benny Andersen og hans kone Elisabeth i et par dage:

»Jeg var utrolig glad for de dage, vi havde, lige som vi herhjemme har snakket om, at vi er utrolig glade for, at vi overværede Bennys sidste optræden på Lyngby Stadsbibliotek for tre uger siden. Der var han i den fineste form, selvom man godt kunne se, at han var plaget,« fortæller Povl Dissing.