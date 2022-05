Duk siger det, da Poul Andreasens far ramte hovedet mod muren. Det så ud, som han var faldet pludseligt i søvn, men da Poul Andreasen rusker i ham og slår ham på kinden, er der intet svar.

Han fornemmer med det samme, noget er helt galt.

»Det er et splitsekund, jeg ser ud af øjenkrogen. Billedet har sat sig fast. Pludselig sagde det klask, og så hang hans hoved til siden,« forklarer Poul Andreasen.

Kort forinden havde de siddet ved middagsbordet. Poul Andreasen, hans far, mor og kæreste.

De skulle bare lige ordne noget på computeren, da det skete – hans far falder om med hjertestop.

Poul Andreasen får hevet sin far ned på gulvet, ringet 112 og startet hjertemassage.

»Jeg kæmper løs og trykker, så hårdt jeg kan,« forklarer han.

Der går kun et par minutter, så vælter det ind med mennesker på det lille kontor.

»Jeg når i hvert fald at tælle fire hjerteløbere. De river hans tøj af og støder med en hjertestarter. De giver den maks. gas,« fortæller Poul Andreasen.

Der sker så meget på kort tid, at det er svært at huske helt. Efterfølgende kan Poul Andreasen se, at han har haft alarmcentralen i røret i seks minutter og 51 sekunder.

På den tid har han selv givet sin far hjertemassage, fire hjerteløbere er kommet, og til sidst er ambulancen også nået frem.

Da redderne støder Poul Andreasen far, begynder hans hjerte igen at slå, og han bliver lagt i kunstig koma.

»Det er jo helt fantastisk, det går så hurtigt. Det er sgu vildt,« siger Poul Andreasen.

Poul Andreasen tør slet ikke tænke på, hvad der var sket, hvis han ikke havde besøgt sine forældre den dag. Heldigvis kom en anden – og helt tilfældigt kom han med en ganske særlig hjertestarter.

»Min far havde selv været med til at sætte den hjertestarter op ved genboen. Så en ung mand kom blæsende med den i boxershorts,« fortæller Poul Andreasen.

Mandag aften klokken 22, blev Poul Andreasens far taget ud af kunstig koma. Onsdag kunne han fejre sin 84 års fødselsdag i hospitalssengen.

Poul Andreasen er uendeligt taknemmelig for de hjerteløbere, der reagerede med det samme for at redde hans fars liv.

»Det betyder alt for os. Mennesker, der kaster alt fra sig for at løbe og hjælpe nogle andre. Vi er så taknemmelige,« siger Poul Andreasen.

Han døjer stadig lidt med hukommelsen, men er så småt sig selv igen.

»Han rynkede lidt på næsen, da han fik at vide, han skulle have en lille pacemaker, men så kunne vi jo sige, nu er han kommet i liga med Christian Eriksen. Så nu har han nærmest udskrevet sig selv. Han taler kun om den bil, han skal ud at have, når han kommer ud,« afslutter Poul Andreasen med et grin.