Sent om aftenen tirsdag 11. september 2001 sad Poul Nyrup Rasmussen foroverbøjet i hjørnekontoret i Statsministeriet på Christiansborg.

De to tårne i New York var kollapset, de sidste flammer var i færd med at blive kvalt, og redningsfolk ledte fanatisk igennem ruinhobene efter overlevende ovenpå det værste terrorangreb i USAs historie.

Den socialdemokratiske statsminister, der havde siddet ved magten i knap ni år, havde hele dagen krævet briefinger hver time, lige siden han fik de første meldinger om terror i USA. Meldinger om tabstal, efterretninger fra amerikanerne og vestlige allierede.

Men der, sidst på aftenen, giver én af hans ansatte ham et helt andet stykke papir i hånden.

På papiret var nedfældet en udskrift af de sidste ord fra en ung amerikaner, der var ombord på det United Airlines-fly, der tidligere på dagen var fløjet ind i World Trade Centers sydtårn.

Han ringede til sin far for at fortælle ham, at flyet var kapret, og at han var overbevist om, at han snart skulle dø. Poul Nyrup kan citere den unge amerikaner næsten ordret.

»Det har brændt sig fast: 'Bare rolig far, hvis det sker, så går det hurtigt'. Opkaldet slutter med en kvindes skrig og så stilhed,« genfortæller Poul Nyrup og holder en lang pause.

»Jeg har selv mistet et barn. Den sorg strømmede igennem mig igen i det øjeblik. Jeg følte med det samme, hvordan de her tusinder af familiers sorg pludselig blev vores alles sorg,« siger han med en stemme, der næsten knækker over.

Sort røg fra tvillingetårnene i New York, tirsdag 11. september 2001. Foto: HENNY RAY ABRAMS

Det er 20 år siden, men den daværende statsminister kan stadig gengive dagen i detaljer. Han har endda fundet sine gamle, håndskrevne noter, der hektisk blev skriblet ned kort efter angrebet og i dagene efter.

I forvejen var 11. september en lidt atypisk dag for den daværende statsminister.

I stedet for den vanlige hektik i Statsministeriet havde han fortrukket sig til embedsboligen Marienborg.

Her kunne han fokusere på at skrive sin tale til Socialdemokratiets kongres, der skulle afholdes senere på måneden.

Kort før klokken 15 bliver hans taleskriveri afbrudt af et opkald fra hans sekretariatschef i Statsministeriet, Pui Ling Lau. Hun nærmest beordrer ham til at tænde for CNN.

Vi blev revet ind i en ny virkelighed Poul Nyrup Rasmussen (S), statsminister 1993-2001

En massiv røgsøjle stod ud af det nordlige tvillingetårn, der tonede frem på hans tv-skærm.

»Det var forvirrende. Jeg var fuld af tusind spørgsmål. Var det en ulykke? Hvad er det, jeg står og ser på? Men efter bare få minutter ser jeg så live i fjernsynet, at det andet fly rammer.«

»Jeg har set mange ting i min tid som statsminister, men det der er det værste. Skrigene, de mennesker, der hellere ville springe end at dø i flammerne. Vi blev revet ind i en ny virkelighed,« siger den 78-årige eksstatsminister.

Klokken 09.03 lokal tid - 15.03 dansk tid - ramte et fly fra United Airlines sydtårnet i World Trade Center-komplekset. Poul Nyrup så det live på CNN. Foto: SETH MCALLISTER

Han kan stadig mindes den sidste rutinemæssige sikkerhedsbriefing, han som statsminister modtog bare få dage før 11. september. Også den har han for nylig fundet frem i sine gamle dokumenter.

»Der var intet, der pegede i den retning. Der var uro nogle steder, ja, men ikke en antydning af en nærtforestående fare. Det er uhyggelig læsning, når man tænker på, hvad der ville ske bare få dage efter.«

Mens Poul Nyrup Rasmussen sidst på eftermiddagen i al hast bevæger sig mod Statsministeriet, hasteindkalder han fra ministerbilen alle de centrale sikkerhedspolitiske aktører til krisemøde. Tingene går hurtigt, fortæller Poul Nyrup Rasmussen.

Det var meget vigtigt for mig, at vi ikke undlod at fortælle, hvad det var for en ondskab, vi var oppe imod Poul Nyrup Rasmussen (S), statsminister 1993-2001

»Mine første tanker kredser om, hvorvidt Danmark er udsat for en tilsvarende trussel – om et angreb er undervejs. Derfor var det vores førsteprioritet at sikre institutionerne, det vil sige Kongehuset og regeringen,« forklarer Poul Nyrup.

I løbet af timer skrues der også betragteligt op for det danske beredskab. Københavns Lufthavn lukker med kort varsel ned for al flytrafik. Andre centrale lokationer opruster sikkerheden og får tilsendt øget bemanding.

Han kan ikke fortælle indgående detaljer om, hvilke forholdsregler der trådte i kraft for at beskytte kongefamilien, da han besluttede at rykke det danske beredskab op i næsthøjeste niveau.

Poul Nyrup Rasmussen holdt først på aftenen 11. september 2001 et pressemøde i Statsministeriet om terrorangrebet i USA. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Det var et enormt apparat, der pludselig skal op i et gear, det ikke har været oppe på i fredstid,« siger Nyrup.

Om aftenen holder Nyrup et kort pressemøde, hvor han med alvoren malet i ansigtet udlægger teksten – hvad ved vi, hvad er truslen mod Danmark, er der grund til bekymring.

»Jeg siger til mig selv: 'Poul, du må ud og fortælle, hvad der foregår'. Der skulle for alt i verden ikke skabes panik i befolkningen, men det var meget vigtigt for mig, at vi ikke undlod at fortælle, hvad det var for en ondskab, vi var oppe imod,« erindrer Poul Nyrup Rasmussen.

»Der var så meget, jeg ikke vidste. Så mange ting, der på det tidspunkt var uklart. Og lige før jeg går hen til mikrofonen, skal jeg lige holde en pause for overhovedet at rumme det, der er sket.«

Poul Nyrup førte an, da Socialdemokratiet 15. september 2001 afsluttede sin kongres med et fakkeltog gennem Aalborgs gader for at mindes de mange ofre i tragedien i USA. Foto: HENNING BAGGER

Poul Nyrup opholder sig i Statsministeriet til langt efter midnat, og han er til sidst så udmattet, at han ikke har problemer med at falde i søvn, da han endelig er hjemme i sin seng.

»Jeg var træt på to måder. Selvfølgelig fysisk, men måske mest mentalt. Jeg var overrumplet og grebet af følelser. Der meldte sig en magtesløshed og en ubegribelig sorg over det, der var sket.«

11. september står for Poul Nyrup Rasmussen som den absolut største udfordring, han mødte i sine næsten ni år som statsminister.

Og det var samtidig en udfordring, der ramte ham på et meget personligt plan.

»Jeg måtte sætte mig selv i bagrunden, glemme ham der Poul Nyrup, der selv har mistet, oplevet den sorg. Glem ham, og fokuser på arbejdet: Sikre tryghed, informere danskerne og undgå at skabe panik,« siger han.

Han fortæller, hvordan han stadig kan blive enormt berørt af at tænke tilbage – selv 20 år efter.

At tårerne kan finde vej, selv når en hærdet toppolitiker i dag genlæser sine gamle, håndskrevne noter fra september 2001.

»Det bliver den dag, hvor frygten slog rod i os. Det er stadig et åbent spørgsmål, om den egentlig er forsvundet igen.«