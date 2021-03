Poul Madsen stopper som chefredaktør på Ekstra Bladet.

Det skriver Ekstra Bladet selv.

Poul Madsen har stået i spidsen for Ekstra Bladet i 14 år, men nu vil han i stedet være debattør og skribent.

Valget er truffet, fordi han ønsker at få mere tid til sin familie, siger han.

»Jeg står et helt nyt overraskende sted i mit liv, hvor jeg tidligere havde besluttet, at jeg VAR Ekstra Bladet. Nu vil jeg være Friedas far og Helenes mand,« siger han til avisen.

Ekstra Bladets nuværende chefredaktør Pernille Holbøll konstitueres som ansvarshavende chefredaktør, mens den nuværende chefredaktør Kristoffer Eriksen fortsætter i chefredaktionen.

I efteråret kom Madsen ud i et voldsomt stormvejr, da en række tidligere og nuværende ansatte kvinder på avisen stod frem og fortalte om sexisme på bladet.

Oplevelser, som Poul Madsen beklagede og undskyldte.

Fot snart to år siden blev den 58-årige Poul Madsen gift for tredje gang med den 25 år yngre Helene Seitz-Rasmussen.

I februar fik de deres første fælles barn.

Poul Madsen har i forvejen to voksne børn fra et tidligere forhold.